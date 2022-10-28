【多圖】帝御‧星濤四房連裝修示位陪你睇 盡顯大宅恢宏氣度

由帝國及香港小輪(00050)發展，恒基物業代理銷售的屯門帝御‧星濤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民介紹，項目1座9樓01號單位，實用面積為996平方呎，屬四房兩套間隔，為「帝御」系列的標準單位中最大戶型「星濤雅御」，佔整個系列不足2%，實屬珍貴。此單位設計重點放在經典⽽不失時尚感，為家居休閒空間平添溫馨融洽的⽣活氣息。

客飯廳加入了特⾊溫暖的燈飾，呼應設計整體氛圍。單位長型客飯廳四正實用，層與層之間高度達約3.3米，成就寬裕空間感。大廳外連露台，輕鬆地將室外開揚朝海景觀，透過玻璃摺門引入室內，令整個空間開闊明亮，住戶亦可放眼碧海灣岸美景。客廳放置高雅深色絨面梳化，並綴以簡約的陳列架，展示各式藝術裝飾及書籍，配以大理石紋特色電視牆，盡展高貴典雅格調。

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飯廳則選用較低調的雲石紋檯面圓形餐桌，配以精緻的餐桌佈置，為空間增添品味；睡房2屬套房間隔，以成熟內斂的灰、啡色為主調；而睡房3則改造成步入式衣帽間，倘大的儲物空間，絕對可讓女主人收藏心愛的戰利品；主人套房則搭配簡單利落的線條及擺設，充分表現出其大氣、簡約風格。

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