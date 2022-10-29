劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校

劍橋大學為英國殿堂級學府，計劃擴大來自公立學校的本科學生比例至接近7成。英媒統計指，公校學生申請劍橋於本學年起的錄取率，將會是有史以來首次超越私校學生，私校學生未來5年申請劍橋及牛津的錄取率，更可能跌至約兩成半。

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劍橋大學（Cambridge University）下周起會邀請超過2萬名學生面試，他們將會爭奪合共3,700個本科學額。

《每日電訊報》報道，英國高等教育監管機構要求大學院校制定5年計劃，擴大接觸來自不同背景的學生，但當局並無明確要求院校制定公校學生錄取率的目標。

不過，劍橋制定截至2025年的5個學年入學計劃時，選擇引入公校指標，表明希望將來自公立學校的本科學生比例，由現時的63.4%提高到69.1%。

該校於本學年起，公校學生的申請錄取率為19.9%，私校學生申請錄取率則為18.8%，將是公校生錄取率首次超越私校生。

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公校及私校生獲牛津大學（Oxford University）錄取率的差距也正縮窄，去年公校生獲錄取率為18.3%，私校生獲錄取率則為20%。

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《每日電訊報》分析去年申請數量最多的50間私校數據，更發現上述私校學生申請劍橋牛津的錄取率，5年内將由39%跌至26.5%。

其中，不少政治家及王室成員入讀的哈羅公學（Harrow School）學生，去年申請劍橋牛津的錄取率僅為17.5%，遠低於2016年的45.2%。

至於英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的母校溫徹斯特公學（Winchester College）跌幅亦驚人，該校學生去年申請劍橋牛津的錄取率為22%，較2016年的33.3%跌超過1成。

不過，劍橋校方否認採取社會工程學的策略，即不會使用集中規劃來管理社會變革，並規範社會的未來發展和行為。

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責任編輯：鄭錦玲