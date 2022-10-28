  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 23:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘

理財智慧 21:54 2022/10/28

分享：

分享：

華僑永亨銀行把最新港元定期存款優惠，12個月港元定存，由4厘加至5厘，優惠期更更新至11月12日，3個月及6個月港元定期存款優惠，則是4厘及4.5厘。

高息推廣只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶，或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口客戶，需在華僑永亨銀行擁有100萬元存款或投資。

而大行方面，中銀香港12個定存本周衝上4厘，起存金額1萬元，令12月4厘成為近期港元定存的「底綫」，多間分行紛紛把12個月定存調升4厘以上。「定息王」富邦銀行則與上周一樣，維持12個月4.6厘定期存款優惠，起存額100萬元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

若嫌1年太長，3個月則是建行亞洲最高，達4.3厘，不過門檻較高，僅適用於貴賓理財客戶，須以新資金100萬元起在分行開立定期存款。而一向受「好息一族」歡迎的花旗Citi Plus，3個月周五最新報3.98厘，且門檻低，起存額1元，僅需於花旗Citi Mobile App內，以Citi Plus 戶口及新資金開立定期存款，新客加0.1厘。

值得一提的是，下周三（11月2日）美國聯儲局舉行議息會議，料加息0.75厘，相信港元定期存款勢必再升。

其他銀行定息：

    點擊圖片放大
    +2

本文節錄至784期（2022年10月29日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
華僑永亨銀行 富邦銀行 花旗銀行 財務自由 定息 定期存款 港元定期存款 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【iM人物專訪】九龍倉「學校起動計劃」助基層學生覓機會 吳天海：年輕人機會比以前多

下一篇文章

【新股IPO】多想雲6696今日起招股 一手入場費約4808元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【運動盛事】新鴻基地產香港單車節12月舉行 穿梭三隧三橋橫跨六區 公眾名額3,000人需打齊3針
【運動盛事】新鴻基地產香港單車節12月舉行 穿梭三隧三橋橫跨六區 公眾名額3,000人需打齊3針
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【有相睇】荃灣西半新盤失手　映日灣時尚靚裝兩房　3年帳蝕12.8萬
【有相睇】荃灣西半新盤失手　映日灣時尚靚裝兩房　3年帳蝕12.8萬
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款