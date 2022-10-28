【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘

華僑永亨銀行把最新港元定期存款優惠，12個月港元定存，由4厘加至5厘，優惠期更更新至11月12日，3個月及6個月港元定期存款優惠，則是4厘及4.5厘。

高息推廣只適用於「華僑永亨宏富理財」現有客戶，或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」。要成為該理財戶口客戶，需在華僑永亨銀行擁有100萬元存款或投資。

而大行方面，中銀香港12個定存本周衝上4厘，起存金額1萬元，令12月4厘成為近期港元定存的「底綫」，多間分行紛紛把12個月定存調升4厘以上。「定息王」富邦銀行則與上周一樣，維持12個月4.6厘定期存款優惠，起存額100萬元。

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若嫌1年太長，3個月則是建行亞洲最高，達4.3厘，不過門檻較高，僅適用於貴賓理財客戶，須以新資金100萬元起在分行開立定期存款。而一向受「好息一族」歡迎的花旗Citi Plus，3個月周五最新報3.98厘，且門檻低，起存額1元，僅需於花旗Citi Mobile App內，以Citi Plus 戶口及新資金開立定期存款，新客加0.1厘。

值得一提的是，下周三（11月2日）美國聯儲局舉行議息會議，料加息0.75厘，相信港元定期存款勢必再升。

其他銀行定息：

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本文節錄至784期（2022年10月29日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳