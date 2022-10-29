【世界最大相機】薇拉·魯賓天文台巡天相機進入最後測試階段　料可拍攝32億像素照片

▲ LSST相機目前已進入最後測試階段。

被稱為「全球最大數碼相機」的LSST相機，目前已進入最後測試階段，預計於2023年5月運至智利山區薇拉·魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）並進行第一次成像測試。據悉，這部相機如一輛小汽車那麼大，重約三噸，解析度為32億像素，清晰度足以清晰拍攝到15英里外的高爾夫球。

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近日SLAC國家加速器實驗室團隊將相機的敏感機械零件組裝完畢，並邀請外媒參觀。綜合外媒報道指，這部相機的感光元件具有32億像素，由189個1600萬像素的CCD元件組成。整體建設進度緩慢，至今已過約20年，但終於接近完工，目前相機正進行預安裝測試。

科學家預料，建成後相機將成為薇拉·魯賓天文台新望遠鏡的核心，未來十年將可繪製整個南部天空的地圖。他們也預測，LSST相機可助他們發現170億顆新恆星，以及太陽系中的600萬個新天體。

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責任編輯：曾曉汶

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