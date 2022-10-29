  • 27°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【世界最大相機】薇拉·魯賓天文台巡天相機進入最後測試階段　料可拍攝32億像素照片

18:00 2022/10/29

分享：

分享：

LSST相機目前已進入最後測試階段。

被稱為「全球最大數碼相機」的LSST相機，目前已進入最後測試階段，預計於2023年5月運至智利山區薇拉·魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）並進行第一次成像測試。據悉，這部相機如一輛小汽車那麼大，重約三噸，解析度為32億像素，清晰度足以清晰拍攝到15英里外的高爾夫球。

【科技文物】磁碟仍有價有市？　磁碟供應商： 每日賣出500隻

【軍事科技】自主防空炮塔射程達4000米　快速擊落無人機群

近日SLAC國家加速器實驗室團隊將相機的敏感機械零件組裝完畢，並邀請外媒參觀。綜合外媒報道指，這部相機的感光元件具有32億像素，由189個1600萬像素的CCD元件組成。整體建設進度緩慢，至今已過約20年，但終於接近完工，目前相機正進行預安裝測試。

科學家預料，建成後相機將成為薇拉·魯賓天文台新望遠鏡的核心，未來十年將可繪製整個南部天空的地圖。他們也預測，LSST相機可助他們發現170億顆新恆星，以及太陽系中的600萬個新天體。

【趕時間必備】上樓梯也不怕？　電動步行鞋充電1.5小時可走9.7公里

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【元宇宙】Adobe推新款圖像軟件　助元宇宙建立3D內容
2022/10/19
【元宇宙】Adobe推新款圖像軟件　助元宇宙建立3D內容
【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作　原始影像直接上傳
2022/10/19
【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作　原始影像直接上傳
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
2022/10/06
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影

你可能感興趣

【元宇宙】Adobe推新款圖像軟件　助元宇宙建立3D內容
12:15 2022/10/19
【元宇宙】Adobe推新款圖像軟件　助元宇宙建立3D內容
【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作　原始影像直接上傳
08:39 2022/10/19
【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作　原始影像直接上傳
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
13:15 2022/10/06
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
相機 科技產品 智利

下一篇文章

【趕時間必備】上樓梯也不怕？　電動步行鞋充電1.5小時可走9.7公里
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘
【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘
【港元定期存款】港元1年定存華僑永亨5厘居首　建行亞洲、大新4.7厘
【港元定期存款】港元1年定存華僑永亨5厘居首　建行亞洲、大新4.7厘
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定期存款】1年港元定存最高4.6厘　4厘選擇大增、陳奕迅演唱會飛成殺手鐧？
【港元定期存款】1年港元定存最高4.6厘　4厘選擇大增、陳奕迅演唱會飛成殺手鐧？
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】1年港元定存息爆5厘新高 存百萬賺息5萬元
【港元定存】1年港元定存息爆5厘新高 存百萬賺息5萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款