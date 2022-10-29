英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增

英國能源費用激增，民眾紛紛尋求方法節省電費。英國氣炸鍋、慢煮煲及微波爐等廚房電器銷量上升，電熱氈銷量更急增逾2倍。有英國超市表示，受需求激增所致，部分受歡迎氣炸鍋型號已經售罄。有市場調查公司指，民眾對能源價格的憂慮已改變購物模式。

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英國市場研究公司GfK研究發現，氣炸鍋9月銷量是去年同期的4倍。壓力煲、電飯煲、慢煮煲或其他多功能廚具需求同樣大增，銷售額急升8成。除了煮食，保暖亦需大量消耗能源，導致電熱氈9月銷量按年急增逾2倍。

英國超市Asda表示，受需求激增所致，部分如Ninja等受歡迎型號的氣炸鍋已經售罄。Asda亦透露，氣炸鍋銷量同比增長逾3倍，慢煮煲銷量亦增加逾1倍，加熱氣炸鍋銷量與去年9月相比，增長9成。

受歡迎節能產品

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英國最大型連鎖百貨John Lewis亦表示，慢煮煲已成現時最受歡迎電子產品，微波爐銷量亦增4成。由於民眾將調低暖氣溫度減少能源消耗，智能恆溫器銷量亦增25%。

英國名廚Nigella Lawson亦開始宣傳快煮餐單，另一名廚Jamie Oliver的「一鍋過」食譜書，更打入非小說類銷售排行榜。

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保暖連褲襪、保暖內衣及拖鞋銷量亦已成最受歡迎衣物，Lakeland首批電熱披巾雖然要價90英鎊（約814港元），但已售罄，料第二批於11月運抵。

GfK零售洞悉主管Kelly Whitwick表示，受能源價格飆升及生活危機影響，民眾購物模式已經改變。雖然今年秋天非常溫暖，但民眾已大手購入設備，協助度過預期非常艱難的冬天。她預料未來數月民眾消費將變得保守，主要購入能盡量協助慳錢的設備。

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責任編輯：李俊儀