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【萬聖節好去處】萬聖節去邊影相打卡？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）

商業 18:08 2022/10/28

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，本文整合了各市集的節慶活動，以及提供的優惠，方便市民於今個周末期間，與家人、朋友、情人一起玩樂。

一年一度的萬聖節又到！不少商場及市集都推出了相關活動，本文整合了各市集的節慶活動，以及提供的優惠，方便市民於今個周末期間，與家人、朋友、情人一起玩樂。

【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平

愉景灣「盞鬼」萬聖夜市集

愉景灣「盞鬼」市集於10月30日舉行，售賣萬聖節特色食品和手作，場內亦設有「盞鬼變身彩繪」、「嘩鬼大派糖果」、「鬼魅星空沙灘影院」等。喜歡冒險的大小朋友可購票玩密室逃脫體驗館LOST。

D2 Place「巨大化發光Jelly Pumpkinの逆襲」

由即日起至11月13日，D2 Place設置一系列萬聖節活動及萬聖節主題裝飾，一期天台更有「巨大化發光Jelly Pumpkin」，打卡必影。

MarketJapJap x 謝森龍異 x 捌月插畫 D2喪屍市集

市集同樣位於D2 Place，謝森龍異會為大家繪畫主題插畫，帶你走入紅黑色的恐怖世界。更邀請了捌月插畫繪畫主題插畫，為大家帶來除了恐怕之外另一個體驗，原來喪屍都可以很可愛。

場地分別設有喪屍出籠大型打卡位置，令大家走進喪屍世界和可愛喪屍打卡位，又有喪屍boardgame試玩，萬聖節主題手工工作坊等等。

MOKO新世紀廣場「Snoopy Halloween精品市集」

萬聖節期間，Snoopy與好友足迹遍佈MOKO中庭及L1樓層，場內更設有Snoopy期間限定店。同場加推「FOOD&STYLE國際美食市集」，售賣多國特色食品。

尖沙嘴K11 Art Mall「萬聖派對周末市集」

尖沙嘴K11 Art Mall為迎接萬聖節，於周末及周日（10月29及30日）舉行萬聖節主題市集。

LEGOLAND香港樂高探索中心「萬聖節小魔怪狂歡派對」

香港樂高探索中心由即日起至10月31日，特設萬聖節派對活動。中心特設全新 4D 動感體驗「 小魔怪追逐戰」、「樂高小魔怪逐個捉」、「Brick-or-Treat」等活動。

市民可在迷你天地尋找四位「魔音樂隊」（Monster Rockers）成員、運用樂高顆粒砌成小魔怪，拍下作品並上載至社交平台，贏取精美小禮品、限定節日徽章等。另外，中心內還有南瓜打卡位及樂高骷髏人供打卡之用。

饒宗頤文化館

「妖怪ノ三丁目」奇幻市集於10月22日至10月23日舉行，砂丘企劃在今個萬聖節帶大家進入一次奇幻的妖怪世界，體驗一次《百鬼夜行》一樣的神奇之旅。市集更可以帶寵物入場，更有兔兔刺蝟領養活動體驗，與毛孩一起感受節日氣氛。

灣仔茂蘿街7號地下

「扮鬼扮馬多肉」萬聖節市集與本地插畫家 Plump Planet合作，為植物星人及肉球星人換上萬聖節新裝，供打卡之用。

另外，本地手搖飲品店「小黑糖」亦與市集合作，入場人士可獲優惠券一張，憑券到小黑糖門市買滿$30可享9折、買兩杯全單8折。經KKday登記入場市集，更會獲得獨家設計的紋身貼紙及糖果，陪大家共度萬聖節。

【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低

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責任編輯：李智美

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