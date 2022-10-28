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【澳元定期存款】 澳元定存最高15厘 花旗料澳洲加息0.25厘

18:07 2022/10/28

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中銀香港及花旗齊料下周澳洲加息0.25厘。

踏入11月邁向超級央行周，因下周四（11月3日）是聯儲局及英國議息，打頭陣是澳洲於下周二（1日）議息，花旗及中銀香港 （02388） 的專家齊料，澳洲儲備銀行今次只加0.25厘。而澳紐加3大商品貨幣中，中銀香港的滙市達人認為加元較可取，花旗卻料澳元的長綫贏面較大。

花旗陳正犖：澳央或加息3次 利澳元

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，澳洲央行或仍有3次加息空間，每次加息25點子，最終利率可能見3.35厘。而商品貨幣中，中長綫計澳元或能跑贏。

陳正犖預期，3個月內澳元料見0.6，未來半年及1年重上0.65，兩年長期目標預測為0.76；紐元同期依次為0.54、0.58及0.67；加元同期分別報1.4、1.31及1.25。

此外，非美貨幣的表現亦繫於美元，美滙暫險守110水平。陳正犖估計，3個月內美滙指數挑戰117.96高位，未來半年到1年回落至 106.31，兩年長期目標為100.83。

今年美元超強，除受急進加息刺激外，亦因佔八成比重的3隻外幣積弱而被動升值。陳正犖預期，3個月內歐元仍低見0.93，未來半年到1年重上1.05，長期目標為1.1 。英鎊同期依次為1.03 、1.14及1.28 ；日圓分別為150、145及139。

陳正犖剖析，澳元中長期勝算較高的主因，由於新西蘭和加拿大央行較澳洲央行要進行更多的協調工作，紐國在經濟和房地產市場急劇放緩的背景下，積極收緊政策，以遏制通脹。反觀，澳洲央行則在制定貨幣政策時，似乎會把增長前景納入考慮當中。這種區別雖對澳元構成短綫壓力，但相對於新西蘭元和加元，可能利好中綫澳元表現。

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另方面，中銀香港投資管理總經理王兆宗回應本報查詢指，澳洲央行近日表明會致力令通脹回到2%至3%水平，強調未來加息幅度視乎經濟數據而定。澳洲第三季CPI按年升7.3%，遠高於該央行的目標水平，而其第二季度GDP按年增長達3.6%，給予其更大加息空間遏抑通脹。

王兆宗又說，澳洲央行已於本輪加息周期加了6次息，累加250點子；預期今次會議再加息25點子，並於其後5次會議各加息25點子，全周期共加息12次，累加400點子至4.1厘。

●中銀王兆宗：看好加元 料油價短期仍高

問及商品貨幣中最看好哪隻，王兆宗認為，加元可看高一綫。畢竟澳元年初至今跌12%，但仍跑贏英鎊、日圓及新西蘭元，若澳元兌美元跌至0.62水平可考慮分段吸納。

王兆宗表示，受OPEC減產消息影響，布蘭特原油及紐約原油由9月底低位反彈至93及84美元；同時俄歐之間石油管道發現多處洩漏，進一步增添供應不確定性，帶動油價上升。雖然加拿大央行於本周三（10月26日）只加息50點子至3.75厘，低於市場預期，但其9月份CPI仍按年升6.9%，於高位徘徊不下，未來仍有持續加息的壓力，以對抗物價飈升。

王兆宗補充，在預期油價將於高位維持一段較長時間的背景下，加元或可於3隻商品貨幣中看高一綫，目標價為1.35加幣兌1美元。

●對澳元有需要 7天短存逾10厘選擇多

那邊廂，業界建議對澳元有需要者，先開立7天短存，以便觀望下周的議息結果。而短存高息選擇多，例如中銀香港、南商及集友的7天年息皆為10厘，滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 齊為11厘，富邦為11.88厘，冠絕全城的高息王是建行亞洲的15厘。而工銀亞洲提供兩周的年息有6.5厘。

另方面，如以長息來看，招商永隆1年期有1.8厘；星展及大眾銀行齊為2.6厘，花旗以2.79厘最高息。

回顧澳洲儲備銀行於10月4日只加息0.25厘，低於市場預期的半厘，也扭轉曾連續3個月重手加0.5厘，當天鴿派消息一出，曾累澳元急挫1%、考驗0.64關。

澳元今天（10月28日）暫報0.6467，談及未來兩周的短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，澳元兌美元介乎0.6178至0.655，兌港元的上落區間在4.8485到5.1404。

順帶一提，花旗的陳正犖維持聯儲局在今輪加息周期再加多3次、累加1.5厘的預測；分別為將在11月4日加75個基點，12月15日再加50個基點，明年2月加25個基點，令最終利率達至4.5厘到4.75厘。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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