【環球經濟】ACCA與IMA調查：近四分三企業面對成本上升壓力　比例為過去10年最高

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA（美國管理會計師協會）發布今年第3季度《全球經濟狀況調查報告》顯示，近四分之三的企業面對成本上升壓力，是過去10年的最高比例，並有超過三分之一受訪者擔心收入下降。同時，報告指出外匯市場的不確定性及對經濟衰退的憂慮，主導了未來市場前景。

調查結果發現，受訪者表示遇到「確保及時收付的問題」有所增加，並升至4年來最高水平，這可能是遇到現金流困難的機構有所增加的第一個跡象。另一方面，面對40年來最進取的收緊貨幣政策，表示遇到「融資問題」的受訪者顯著上升，企業的流動性可能有所影響。有關受訪者對未來經濟前景信心方面，報告結果顯示仍遠低於過去10年的中位數，而與經濟活動有密切關係的新訂單、資本支出和就業等3個指標，亦進一步惡化。

調查：內地能否刺激經濟增長更取決於是否續動態清零

內地方面，報告指出儘管第3季度的經濟增長可能因第2季度急劇收縮而有反彈，但重新實施與疫情相關的封鎖措施可能已經影響復甦勢頭，而其他活動指標仍疲弱，要實現今年官方增長目標5.5%愈來愈困難。至於能否成功刺激經濟增長，將更取決於是否繼續堅持動態清零政策，而不是為刺激經濟進行的放寬信貸工作。

ACCA技能、行業和技術主管Jamie Lyon表示，最新的「全球經濟狀況調查報告」指出，受制於俄烏戰事對經濟的持續影響、主要經濟體進一步收緊貨幣政策，以及生活成本上升，令全球經濟面臨持續挑戰。未來的主要風險之一，是各國央行續收緊貨幣政策以抑制通脹的幅度和速度，和全球經濟於明年的放緩程度是否超過企業預期。

IMA主管研究和思想領導力的副總裁Loreal Jiles表示，與上一季度及過去一年相比，今次調查報告顯示全球大多數地區的商業訂單下降，再加上通脹壓力，可預期企業將在未來數月面對不少挑戰。

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編輯：胡學能