【打風消息】天文台：考慮在下午4時至7時改發三號強風信號　尼格於金融峰會舉行兩日最接近香港

香港天文台發出的一號戒備信號，現正生效。天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。隨著尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶，並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

天文台指，在今日（10月31日）上午9時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約710公里，即在北緯16.5度，東經117.0度附近，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。

天文台指，海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或行山的市民亦請留意天氣變化。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

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