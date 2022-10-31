【打風消息】天文台：改發三號強風信號　並至少維持至明日正午12時

香港天文台於下午4時20分改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里，並指三號強風信號會至少維持至明日（11月1日）正午12時。

在下午4時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約630公里，即在北緯17.2度，東經116.8度附近，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。

按照現時預測，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。其時間並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

過去數小時，尼格穩定地靠近南海北部。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今晚及明早普遍吹強風，高地間中吹烈風。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

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