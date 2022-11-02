【打風消息】天文台：將在下午1時40分或以前發出八號風球

3號強風信號現正生效。天文台宣布，將在下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。【打風消息】天文台考慮中午12時至下午2時改掛8號風球 港股交易怎安排？

政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。另外，教育局宣布所有學校今日停課。

值得留意是，尼格最接近香港的時間並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。本港今日將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

與尼格相關的雨帶會影響珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。

天文台指，海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時58、46及42公里，最高陣風分別為每小時69、53及63公里。

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記者：譚志偉