▲ 【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持 考慮周三日間發出八號風球

天文台發出的三號強風信號現正生效，並會在明日早上6時前維持。天文台預料，本港明日風勢會逐步增強，考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日（11月2日）於本港西南約150公里以內掠過。

值得留意是，尼格最接近香港的時間並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

在下午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約350公里，即在北緯19.5度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸

尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

在過去一小時，大老山、長洲及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時69、49及46公里，最高陣風分別為每小時84、67及68公里。市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息。

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記者：譚志偉