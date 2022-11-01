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【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課

股市 08:56 2022/11/01

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【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　

天文台發出的三號強風信號，現正生效，並會在今日維持。教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

天文台指，按照現時預測路徑，尼格會在明日（11月2日）相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。

值得留意是，尼格最接近香港的時間並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

天文台指，在上午9時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約430公里，即在北緯18.9度，東經116.1度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、56及48公里，最高陣風分別為每小時81、64及66公里。

此外，尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

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