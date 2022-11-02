【打風消息】天文台考慮中午12至2時發出8風球　港股起碼有半日市

▲ 【打風消息】天文台考慮12至2時發出8風球

天文台發出的3號強風信號現正生效，並會在中午前維持。天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號。天文台指出，雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強。

根據港交所惡劣天氣下的安排，今日起碼有半日市，再視乎天文台決定。

值得留意是，尼格最接近香港的時間並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

天文台預料受尼格的外圍雨帶影響，本港雨勢會漸轉頻密。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時76、57及48公里，最高陣風分別為每小時89、66及77公里。

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記者：譚志偉