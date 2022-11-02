  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 05:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息】天文台考慮中午12至2時發出8風球　港股起碼有半日市

股市 05:04 2022/11/02

分享：

分享：

【打風消息】天文台考慮12至2時發出8風球

天文台發出的3號強風信號現正生效，並會在中午前維持。天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號。天文台指出，雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。。按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強。

根據港交所惡劣天氣下的安排，今日起碼有半日市，再視乎天文台決定。

值得留意是，尼格最接近香港的時間並剛好與香港籌備的國際金融領袖投資峰會兩日論壇同期。

金融峰會風雨不改、8號仍如期舉行【下一頁】

天文台預料受尼格的外圍雨帶影響，本港雨勢會漸轉頻密。海面有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時76、57及48公里，最高陣風分別為每小時89、66及77公里。

相關文章：

【金融中心】香港外匯市場全球第四、被新加坡拉開優勢　倫敦市佔率回落

【金融峰會】花旗CEO感染新冠病毒　未能出席香港國際金融領袖投資峰會

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

記者：譚志偉

天氣 天文台 香港

上一篇文章

【美股收市】長債息重上4厘 納指挫0.9% 道指跌79點 美FCC促禁制TikTok

下一篇文章

【港股ADR+夜期】中概股指數曾升8%　收市升4%　夜期倒跌47點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台考慮中午12至2時發出8風球　港股起碼有半日市
【打風消息】天文台考慮中午12至2時發出8風球　港股起碼有半日市
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款