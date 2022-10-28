【著數優惠】hello恒隆商場獎賞計劃 半價購買Klook電子餐飲禮券 同場推出美酒佳餚禮遇

恒隆地產旗下的hello恒隆商場獎賞計劃聯同Klook推出半價優惠，以50元購買價值100元 Fashion Walk電子餐飲禮券，於銅鑼灣Fashion Walk及Food Street內超過20間餐飲商戶均可使用。同時，場內多間餐廳推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，包括MOO MOO Plus 八五折120分鐘無限任食美國招牌封門柳套餐及90分鐘青口任食套餐、日本清酒藏所清酒放題第二位半價優惠及Coast Seafood & Grill特選啤酒買一送一等，低價享盡多國美食。

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hello恒隆商場獎賞計劃聯同Klook推出的獨家限時半價優惠，優惠涵蓋多間知名環球美食，包括：本地手工啤酒及港式風味Fusion菜Second Draft、人氣手打漢堡店MOO MOO Plus、韓式居酒屋GYOJASANG、海鮮扒房Coast Seafood & Grill、日本米芝蓮一星拉麵金色不如帰 -蠔主題分店牡蠣不如帰Hototogisu、壽司店千両sen-ryo、美式輕食店BURGEROOM、日式京都和風系Pancake Senmon Pancake專門等等，餐廳優惠亦可與港幣100元恒隆電子購物禮券同時使用。識食推介：

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「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇由即日起至12月15日期間舉行，優惠涵蓋德國菜、西餐、東南亞菜等餐廳，包括於GYOJASANG享半價飲品優惠、於Urban Coffee Roaster免費享紅酒或白酒乙杯、於Coast Seafood & Grill享STELLA ARTOIS Draught Beer買一送一優惠等。

hello會員凡於餐飲食肆商戶消費滿港幣100元以上，上傳單據至恒隆商場手機應用程式，成功批核後，即可享雙倍hello積分及獲贈BE-KINDM迷你士多啤梨奇亞籽杏仁堅果棒輕食裝18g一套共兩件。

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半價優惠購買Fashion Walk 電子餐飲禮券詳情

連結：https://www.klook.com/zh-HK/preview/activity/77948/?lang=en_US 日期：即日起至售完即止 地點：銅鑼灣Fashion Walk指定參與餐飲食肆商戶

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責任編輯：嚴浩文