【疫下創業】藝人創業必定成功？　陳欣茵：知名度只助起步

不少藝人都會開設自己的生意作為副業，90後藝人陳欣茵更是在疫情期間，利用自身知名度，兩度創業成功。但陳欣茵強調，藝人創業不一定成功，二次創業更是想像中困難。

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藝人陳欣茵在2020年初嚐創業滋味，一人開設網上花店Flossom。利用自身作為藝人的知名度，以及邀請其他藝人朋友幫助作免費宣傳，僅用一萬多元的成本創業，並在約2、3個月內成功回本。

二次創業開服飾網店 市場競爭大無優勢

眼見花店生意穩定，想多元發展的她，在2021年決定在創業路上乘勝追擊，與兩名朋友開設另一門服裝生意MOODBOOK。由於花店生意發展尚算順利，她坦言，二次創業比她想像中的困難，

首先是市場競爭問題，花店主打浮誇風格的巨型花束，市場同類產品較為少見。但現有的服裝網店很多，競爭自然相對較大。

此外，要身兼多職，陳欣茵認為，二次創業最大的挑戰是如何分配時間，

藝人工作不定時，亦難以預料。加上，自己本身已有Flossom的業務要處理，再做服飾生意和要為產品拍模特兒照片，只好睡少一點。

受拍夥營商作風啟發 加強行政工作

幸好，她二次創業有拍檔分擔工作，拍檔的營商作風，亦令她知道行政工作的重要性。

經營花店時，我沒有記帳習慣，好多開支都沒有記下。反觀服裝店在拍檔有條理的整理下，開支收入的細明一目了然，我亦開始嘗試為自己的第一盤生意（即網上花店），梳理清楚相關的事項。

很多人或會認為，藝人有知名度和粉絲支持，創業自然不難。加上，首次創業的經驗和儲下的客群，定必能帶挈新生意。惟陳欣茵認為，藝人創業只是加快了步時間，要留住客人，仍然要靠良好的產品質素和品牌口碑。至於是否真的可以帶挈生意，她反倒是二次創業啟發她有更好的經營心態，助兩門生意同步發展。

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記者：殷凱怡

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