  • 29°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【疫下創業】藝人創業必定成功？　陳欣茵：知名度只助起步

14:00 2022/10/29

分享：

分享：

不少藝人都會開設自己的生意作為副業，90後藝人陳欣茵更是在疫情期間，利用自身知名度，兩度創業成功。但陳欣茵強調，藝人創業不一定成功，二次創業更是想像中困難。

【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理

藝人陳欣茵在2020年初嚐創業滋味，一人開設網上花店Flossom。利用自身作為藝人的知名度，以及邀請其他藝人朋友幫助作免費宣傳，僅用一萬多元的成本創業，並在約2、3個月內成功回本。

二次創業開服飾網店　市場競爭大無優勢　

眼見花店生意穩定，想多元發展的她，在2021年決定在創業路上乘勝追擊，與兩名朋友開設另一門服裝生意MOODBOOK。由於花店生意發展尚算順利，她坦言，二次創業比她想像中的困難，

首先是市場競爭問題，花店主打浮誇風格的巨型花束，市場同類產品較為少見。但現有的服裝網店很多，競爭自然相對較大。

此外，要身兼多職，陳欣茵認為，二次創業最大的挑戰是如何分配時間，

藝人工作不定時，亦難以預料。加上，自己本身已有Flossom的業務要處理，再做服飾生意和要為產品拍模特兒照片，只好睡少一點。

受拍夥營商作風啟發　加強行政工作

幸好，她二次創業有拍檔分擔工作，拍檔的營商作風，亦令她知道行政工作的重要性。

經營花店時，我沒有記帳習慣，好多開支都沒有記下。反觀服裝店在拍檔有條理的整理下，開支收入的細明一目了然，我亦開始嘗試為自己的第一盤生意（即網上花店），梳理清楚相關的事項。

很多人或會認為，藝人有知名度和粉絲支持，創業自然不難。加上，首次創業的經驗和儲下的客群，定必能帶挈新生意。惟陳欣茵認為，藝人創業只是加快了步時間，要留住客人，仍然要靠良好的產品質素和品牌口碑。至於是否真的可以帶挈生意，她反倒是二次創業啟發她有更好的經營心態，助兩門生意同步發展。

【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成

【飲食業】9月日本餐廳營業額回升　追近19年同月水平

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看：

相關文章

【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
2022/10/27
【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低
2022/10/27
【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
2022/10/28
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平
2022/10/28
【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平

你可能感興趣

【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
15:24 2022/10/27
【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低
17:19 2022/10/27
【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
13:30 2022/10/28
【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍
電視劇 綜藝節目 疫情 創業 時裝服飾 模特兒 演員 市場拓展 網上購物 陳欣茵

下一篇文章

【精算師轉型】為咩放棄筍工？　精算師自學基礎編程　轉型做軟件工程師
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】港元1年定存華僑永亨5厘居首　建行亞洲、大新4.7厘
【港元定期存款】港元1年定存華僑永亨5厘居首　建行亞洲、大新4.7厘
【港元定期存款】1年港元定存最高4.6厘　4厘選擇大增、陳奕迅演唱會飛成殺手鐧？
【港元定期存款】1年港元定存最高4.6厘　4厘選擇大增、陳奕迅演唱會飛成殺手鐧？
【港元定存】1年港元定存息爆5厘新高 存百萬賺息5萬元
【港元定存】1年港元定存息爆5厘新高 存百萬賺息5萬元
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘
【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款