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【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調

科技 19:00 2022/10/28

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！ 

1/ 【WhatsApp死機】WhatsApp突死機　個人及群組訊息均無法發出

WhatsApp周二（25日）下午3時起無法於群組發出訊息，及後連個人對話仍相繼受影響。不論是網頁版WhatsApp，還是移動裝置版的WhatsApp頁面，都一直顯示著「正在連線…」。

>>>【初創融資】WhatsApp 客戶服務平台WATI　完成B輪融資籌逾1.8億港元

>>>【WhatsApp】WhatsApp研新群組功能　自動靜音減通知騷擾

2/ 【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調

繼YouTube Premium大規模加價後，蘋果（Apple）宣布，美國地區Apple Music、Apple TV+及Apple One月費將上調至少1美元（約7.8港元）不等。

>>>【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？

>>>【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用

>>>【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出

>>>【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」

3/ 【網絡安全】Carousell香港用戶個人資料也被外洩　增受網路釣魚攻擊風險

二手交易平台Carousell（旋轉拍賣）被指於本月出現大規模用戶資料外洩，受影響帳戶多達260萬個，更有傳用戶資料以約1,000美元（約7,850元）的價格於暗網出售。

>>>【網絡安全】釣魚攻擊仍是首要威脅　4成港企明年增20%網絡安全預算

>>>【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個

4/【Nothing新品】Nothing Ear (stick) 登場　無降噪售899港元

由OnePlus聯合創辦人裴宇領導的英國初創Nothing，繼早前推出透明手機Nothing Phone(1) 後，近日再有新品登場。Nothing宣布，最新Nothing Ear (stick)無線耳機正式登場，這款耳機​​主打平民路線，售價僅899港元。為了減少成本，Nothing Ear (stick)不但放棄入耳式設計，更將Ear(1) 的的主動式降噪以及通透模式刪除。

>>>【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機

責任編輯：曾曉汶

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