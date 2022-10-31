【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理

▲ 有酒吧業界代表稱，生意額目標可回復疫前9成水平。（湯致遠攝）

又到一年一度的萬聖節，每年均有不少市民於今晚外出慶祝，有酒吧業界代表稱，生意額目標可回復疫前9成水平。

【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成 生意額有望回復疫情前水平

香港酒吧業協會主席錢雋永稱，今日的預約於上周四已滿7成，到正日一至兩日又增多2至3成，故預計今年的生意表現可回復疫前9成水平，並稱：「節日一向旺場，這表現十分合理」。

不過，由於防疫措施的營業時間限制到周四（11月3日）才解禁，他認為今日的生意額難免仍受影響。「視乎酒吧的規模，一般來說，疫前一晚起碼可有3至4萬營業額，現在只能開到凌晨2點，可能只賺2到3萬，損失約3分之1。」

個別酒吧再升2至3成營業額

錢解釋，大部分酒吧為了吸客，均會提供「入場券包兩杯酒」的優惠，故不少人大概於凌晨1到2點才開始買額外的酒。

不過他亦預料，政府早前宣佈容許業界舉行活動，如設唱片騎師（DJ）、樂隊進行現場表演等，料可為個別酒吧再提升2至3成營業額。

雖然萬聖節生意仍受限制令影響，錢卻提到，周四放寬防疫措施後，加上世界盃氣氛帶動下，酒吧人流可大幅增加50%，業界生意額有望回復疫情前的水平，並迎來疫情以來，生意最暢旺的1年。

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記者：李智美