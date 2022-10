【港元定期存款】港元定存最高8.8厘　加P息前哨戰　中銀先調高存息

▲ 匯立造定存換陳奕迅飛爆滿,現再加推。

10月已屆尾聲,全周共有16間大小銀行加港元定期存款息,包括今天(10月28日)建行亞洲及大眾銀行加息。全周最震撼的是,華僑永亨昨(27日)突推1年首破5厘的全城最高息。此外,追趕4厘息尾班車還有中銀香港 (02388) 、花旗及富融。而上商、招商永隆及眾安全面加息,信銀國際、匯立及Iivi bank亦鬥加不同存期的年息。星展及恒生 (00011) 更一周兩連加,大新 (02356) 更連續4天加息。

●集友3存期高息吸客 推廣期至下月9日

集友則3招齊發,新推98天享3.7厘、168天享4厘及288天4.2厘,起存額20萬元,上限3,000萬,適合所有客戶的全新資金,分行渠道開立;推廣期至11月9日,額滿即止。唯獨交銀香港卻加減不一,頻密調息。

展望後市,全球靜待超級星期四,花旗料下周四(11月3日)聯儲局加息0.75厘,市場普遍預期屆時本港將上調最優惠利率(P)0.25厘,較9月23日加0.125厘多;港銀先策動加P息前哨戰,搶閘提高定存。況且港股爆股災,萬聖節未到已非常驚嚇,恒指再失守萬五關。股民驚魂未定,大摩最熊竟睇明年中恒指插至12200點,散戶皆要錢不要貨,趁反彈急逃生,竄入保本賺息的定存,遂令業界力搶避險游資。

●匯立雙響炮 贏Eason演唱會門票加推

10月煞科周的市況有4大焦點︰

(1)奇招谷定存奏效:匯立再度加推任務優惠,贏取熱爆演唱會門票。WeLab Bank在Facebook宣布,由即日起至10月30日期間按照以下遊戲玩法參加【知「賞」睇日日大抽獎】,有機會贏到《FWD富衛保險呈獻:FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT》價值680元演唱會門票2張。

得獎者名額共有50名,WeLab Bank每天會在眾多參加者當中隨機抽出10位幸運兒,並於翌日晚上6時在Facebook帖文留言欄內公布得獎者名單。

雙響炮出擊的匯立,10月11日推9個月GoSave 2.0定期存款,即使沒有存息,但煞食招是即可免費獲取陳奕迅演唱會門票最多兩張,存入12.8萬元可獲價值680元門票兩張,存16.8萬元獲980元兩張;瞬間爆額,隨即於本周加推,相信吸引不少「陪我講Shall we talk」的Eason粉絲開戶。

●華僑永亨吸長錢 1年5厘全城首推

(2)連爆兩個破頂息:華僑永亨勁加1年期1厘、新息率至5厘,為首個長息突破5厘。同樣,大新4連加後,半年期累升0.5厘至4.5厘,為同存期的最高息。

(3)鬥重手加息:中銀香港於本周三(26日)勁加3個月年息1厘至3.6厘;10月至今中資龍頭已4度調升存息,繼10月6日、8日、19及26日罕有密密出手;最近更相隔一周再加息。

其他中資行也發力追,自8月中以來存息躺平的招商永隆,10月中再起飛,本周二勁加3個月年息1.4厘、至4.1厘,半年也加1.1厘至4.2厘;而1年及2年期經歷10月份3度追加後,累升1.5厘至4.3厘。

傳統銀行勇進,3間虛擬銀行更大手筆,livi bank大幅調升4個月年息1厘、至3.5厘。眾安(ZA Bank)自9月21日忍手至今、相隔1個月,於10月26日再追加,大加半年及1年1.3厘,分別報3.01厘及3.31厘。富融把1年期調升0.23厘至4.08厘,更把門檻劈半至只須50萬元。

(4)高息計劃正倒數:不少特惠息將於10月底到期,最矚目的是,冠絕全城的東亞 (00023) 旗下3個月年息享8.8厘,至少存1,000元,但最多只限1萬元,合資格新客賺盡僅220元利息,這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出,下周一(10月31日)屆滿。而花旗、恒生、渣打香港 (02888) 及工銀亞洲等優惠也在最後衝刺。

▼ 點擊圖片放大

此外,比拼發鈔行,中銀香港勁加1年期0.6厘,新息率突破4厘關,追貼渣打香港,後者1年期現有兩個選擇,門檻1萬元新錢的年息為3.8厘;又有4厘高息之選,以入場費200萬元計,穩袋8萬元利息,但須全新資金等附帶條件。惟中銀只須1萬元已享4厘。兩行跑贏滙豐(HSBC)的3.4厘。

半年期方面,中銀大升0.7厘至3.8厘,也跟渣打看齊;後者同樣有兩個計劃攻大小存戶選擇,依次為大額存款的3.8厘及低門檻3.6厘。兩行皆拋離滙豐的3.1厘。

●全周高息榜 集友、恒生7天享6厘雙冠

3個月期,中銀大幅上調1厘,新息率至3.6厘,遙遙領先滙豐的2.5厘;渣打此短存僅1.4厘,只供中小企客戶。

論盡全周的高息榜,7天短存仍以集友及恒生齊享6厘膺高息王,1個月是滙豐的5厘居首。2年以匯立的4.18厘稱王。

至於其他存期又再大執位,3個月續以東亞的8.8厘獨霸榜首,花旗於10月26日大加1.1厘,跟建行亞洲俱報4.5厘,重返亞軍。招商永隆及富邦以4.1厘屈居季軍。

半年期罕現3冠王,因華僑永亨、大新及建行亞洲皆加至4.5厘,一躍問鼎榜首;交銀香港及富邦以4.4厘屈居第2;招商永隆以4.2厘打入3甲。

1年期以華僑永亨的5厘佔優,建行亞洲剛加至4.7厘升呢居亞,險勝富邦的4.6厘。緊接其後是大新的4.5厘、以及大眾財務的4.4厘打入5強。而招商永隆及大眾銀行皆為4.3厘,信銀國際有4.2厘、星展及交銀香港是4.1厘、富融為4.08厘。另有5行加入4厘息俱樂部,分別為:中銀香港、livi bank、匯立、東亞及渣打。

月結在即,隔夜息現已逼近2.5厘,1個月拆息13連升,新報3.117厘,1年拆息報5.23厘,創16年新高。

那邊廂,單以虛擬銀行比拼,1個月期以平保 (02318) 參股的虛銀平安壹賬通(PAOB)的2.5厘摘冠。3個月是小米 (01810) 牽頭的虛銀天星(AirStar Bank)的3.1厘佔優。4個月期以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.8厘最高。半年期方面,T0M集團 (02383) 有份的虛銀、匯立(WeLaB Bank)以3.9厘奪冠,9個月期是livi bank的3.9厘稱王。

1年期卻以工銀亞洲、騰訊 (00700) 和港交所 (00388) 投資的虛銀、富融(Fusion Bank)的4.08厘領先同業,險勝匯立及livi bank的4厘。18個月是匯立的4.08厘、以及2年期也是匯立的4.18厘獨霸榜首。

定期存款續跑贏樓價,因差餉估價署剛發布官方樓價指數,今年首9個月私人樓價下挫逾8%,租金跌1.3%。

既然1年定存全城最高有5厘,存百萬賺息5萬元,市場頓關注政府仍有150億元iBond待售的承銷力,料勢要把過往2厘的保證年回報顯著上調,才能增添吸引力。

順帶一提,縱使9月份本港通脹急升4.4%,創8年新高,但貪息族不宜奢望以浮息計的iBond回報會逾4厘,皆因只是個別月份受低基數效應影響。再者,花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指,料今年CPI只升1.8%,明年升2.8%。由此推斷,綠債 (04252) 及iBond (04246) 的來年回報才有望超逾2厘的保底息。

更多【高息定存】文章

強積金2023年有機會回升?GUM王玉麟教你MPF攻守策略,即睇 【ET財智Talk】

相關文章:【港元定存】1年港元定存息爆5厘新高 存百萬賺息5萬元

【港元定存】livi bank上調港元定存年利率 12個月年息達4%

【美元定存】美元定存高息王10厘 專家拆解短存受捧玄機

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠,立即免費下載使用 【按此】

特約記者:曾桂芬

責任編輯:李勝君