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【港元定期存款】港元定存最高8.8厘　加P息前哨戰　中銀先調高存息

17:40 2022/10/28

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匯立造定存換陳奕迅飛爆滿，現再加推。

10月已屆尾聲，全周共有16間大小銀行加港元定期存款息，包括今天（10月28日）建行亞洲及大眾銀行加息。全周最震撼的是，華僑永亨昨（27日）突推1年首破5厘的全城最高息。此外，追趕4厘息尾班車還有中銀香港 （02388） 、花旗及富融。而上商、招商永隆及眾安全面加息，信銀國際、匯立及Iivi bank亦鬥加不同存期的年息。星展及恒生 （00011） 更一周兩連加，大新 （02356） 更連續4天加息。

集友3存期高息吸客 推廣期至下月9日

集友則3招齊發，新推98天享3.7厘、168天享4厘及288天4.2厘，起存額20萬元，上限3,000萬，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立；推廣期至11月9日，額滿即止。唯獨交銀香港卻加減不一，頻密調息。

展望後市，全球靜待超級星期四，花旗料下周四（11月3日）聯儲局加息0.75厘，市場普遍預期屆時本港將上調最優惠利率（P）0.25厘，較9月23日加0.125厘多；港銀先策動加P息前哨戰，搶閘提高定存。況且港股爆股災，萬聖節未到已非常驚嚇，恒指再失守萬五關。股民驚魂未定，大摩最熊竟睇明年中恒指插至12200點，散戶皆要錢不要貨，趁反彈急逃生，竄入保本賺息的定存，遂令業界力搶避險游資。

匯立雙響炮 贏Eason演唱會門票加推

10月煞科周的市況有4大焦點︰
（1）奇招谷定存奏效：匯立再度加推任務優惠，贏取熱爆演唱會門票。WeLab Bank在Facebook宣布，由即日起至10月30日期間按照以下遊戲玩法參加【知「賞」睇日日大抽獎】，有機會贏到《FWD富衛保險呈獻：FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT》價值680元演唱會門票2張。

得獎者名額共有50名，WeLab Bank每天會在眾多參加者當中隨機抽出10位幸運兒，並於翌日晚上6時在Facebook帖文留言欄內公布得獎者名單。

雙響炮出擊的匯立，10月11日推9個月GoSave 2.0定期存款，即使沒有存息，但煞食招是即可免費獲取陳奕迅演唱會門票最多兩張，存入12.8萬元可獲價值680元門票兩張，存16.8萬元獲980元兩張；瞬間爆額，隨即於本周加推，相信吸引不少「陪我講Shall we talk」的Eason粉絲開戶。

華僑永亨吸長錢  1年5厘全城首推

（2）連爆兩個破頂息：華僑永亨勁加1年期1厘、新息率至5厘，為首個長息突破5厘。同樣，大新4連加後，半年期累升0.5厘至4.5厘，為同存期的最高息。

（3）鬥重手加息：中銀香港於本周三（26日）勁加3個月年息1厘至3.6厘；10月至今中資龍頭已4度調升存息，繼10月6日、8日、19及26日罕有密密出手；最近更相隔一周再加息。

其他中資行也發力追，自8月中以來存息躺平的招商永隆，10月中再起飛，本周二勁加3個月年息1.4厘、至4.1厘，半年也加1.1厘至4.2厘；而1年及2年期經歷10月份3度追加後，累升1.5厘至4.3厘。

傳統銀行勇進，3間虛擬銀行更大手筆，livi bank大幅調升4個月年息1厘、至3.5厘。眾安（ZA  Bank）自9月21日忍手至今、相隔1個月，於10月26日再追加，大加半年及1年1.3厘，分別報3.01厘及3.31厘。富融把1年期調升0.23厘至4.08厘，更把門檻劈半至只須50萬元。

（4）高息計劃正倒數：不少特惠息將於10月底到期，最矚目的是，冠絕全城的東亞 （00023） 旗下3個月年息享8.8厘，至少存1,000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，下周一（10月31日）屆滿。而花旗、恒生、渣打香港 （02888） 及工銀亞洲等優惠也在最後衝刺。

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此外，比拼發鈔行，中銀香港勁加1年期0.6厘，新息率突破4厘關，追貼渣打香港，後者1年期現有兩個選擇，門檻1萬元新錢的年息為3.8厘；又有4厘高息之選，以入場費200萬元計，穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。惟中銀只須1萬元已享4厘。兩行跑贏滙豐（HSBC）的3.4厘。

半年期方面，中銀大升0.7厘至3.8厘，也跟渣打看齊；後者同樣有兩個計劃攻大小存戶選擇，依次為大額存款的3.8厘及低門檻3.6厘。兩行皆拋離滙豐的3.1厘。

全周高息榜 集友、恒生7天享6厘雙冠

3個月期，中銀大幅上調1厘，新息率至3.6厘，遙遙領先滙豐的2.5厘；渣打此短存僅1.4厘，只供中小企客戶。

論盡全周的高息榜，7天短存仍以集友及恒生齊享6厘膺高息王，1個月是滙豐的5厘居首。2年以匯立的4.18厘稱王。

至於其他存期又再大執位，3個月續以東亞的8.8厘獨霸榜首，花旗於10月26日大加1.1厘，跟建行亞洲俱報4.5厘，重返亞軍。招商永隆及富邦以4.1厘屈居季軍。

半年期罕現3冠王，因華僑永亨、大新及建行亞洲皆加至4.5厘，一躍問鼎榜首；交銀香港及富邦以4.4厘屈居第2；招商永隆以4.2厘打入3甲。

1年期以華僑永亨的5厘佔優，建行亞洲剛加至4.7厘升呢居亞，險勝富邦的4.6厘。緊接其後是大新的4.5厘、以及大眾財務的4.4厘打入5強。而招商永隆及大眾銀行皆為4.3厘，信銀國際有4.2厘、星展及交銀香港是4.1厘、富融為4.08厘。另有5行加入4厘息俱樂部，分別為：中銀香港、livi bank、匯立、東亞及渣打。

月結在即，隔夜息現已逼近2.5厘，1個月拆息13連升，新報3.117厘，1年拆息報5.23厘，創16年新高。

那邊廂，單以虛擬銀行比拼，1個月期以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠。3個月是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘佔優。4個月期以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.8厘最高。半年期方面，T0M集團 （02383） 有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）以3.9厘奪冠，9個月期是livi bank的3.9厘稱王。

1年期卻以工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.08厘領先同業，險勝匯立及livi bank的4厘。18個月是匯立的4.08厘、以及2年期也是匯立的4.18厘獨霸榜首。

定期存款續跑贏樓價，因差餉估價署剛發布官方樓價指數，今年首9個月私人樓價下挫逾8%，租金跌1.3%。

既然1年定存全城最高有5厘，存百萬賺息5萬元，市場頓關注政府仍有150億元iBond待售的承銷力，料勢要把過往2厘的保證年回報顯著上調，才能增添吸引力。

順帶一提，縱使9月份本港通脹急升4.4%，創8年新高，但貪息族不宜奢望以浮息計的iBond回報會逾4厘，皆因只是個別月份受低基數效應影響。再者，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料今年CPI只升1.8%，明年升2.8%。由此推斷，綠債 （04252） 及iBond （04246） 的來年回報才有望超逾2厘的保底息。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

iBond 綠色債券 天星銀行 渣打集團（02888） 東亞銀行（00023） 交銀香港 集友銀行 大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 滙立銀行

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