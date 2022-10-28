俄警告或攻擊西方商業衛星 白宮指倘針對美必作回應

俄羅斯一名高級外交官員表示，如果西方國家參與烏克蘭戰爭的話，西方的商業衛星或會成為俄羅斯的攻擊目標。白宮則表示如果俄羅斯針對美國的基礎設施，華府定必有所回應。

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俄羅斯外交部防擴散與軍控司副司長沃龍佐夫（Konstantin Vorontsov）周四（27日）於聯合國會議發言，指控美國及其盟國正試圖利用太空領域來加強西方的統治地位。

他批評西方利用衛星來支援烏克蘭戰爭是極度危險的趨勢，也是帶有挑釁性的舉動，更表示準民用基礎設施或會成為報復打擊的合法目標。

他更強調自己談論的是，美國及其盟國在烏克蘭戰爭中利用包括商業在内的民用太空基礎設施組成部分。

沃龍佐夫並無點名提及哪家企業的商業衛星，但全球首富馬斯克（Elon Musk）早前承諾，旗下企業SpaceX會繼續向烏克蘭提供衛星網絡服務Starlink（星鏈）。

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白宮同日回應沃龍佐夫的説法，指如果任何美國基礎設施成為攻擊目標，美方都會有所回應。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）更表示，公開資訊顯示俄羅斯人一直努力尋求反衛星技術。

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責任編輯：鄭錦玲