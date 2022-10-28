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【日圓走勢】日本央行維持寬鬆政策　日圓兌每美元穿147關　兌港元5.29算

宏觀解讀 18:19 2022/10/28

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【日圓走勢】日本央行維持寬鬆政策　日圓兌每美元穿147關　兌港元5.29算

日本央行公布最新議息結果，繼續維持-0.1%負利率不變，符合市場預期。日圓滙價在議息後轉弱，兌每美元跌穿147水平，兌港元5.29算。

日本央行指當地經濟不確定性極高，同時面對下行風險，更下調今明兩個財政年度的GDP預測。但行長黑田東彥表明將繼續實施貨幣寬鬆政策，預期不會很快加息。

預期不會很快加息或退出寬鬆

除維持負利率政策外，日本央行亦維持10年期債息收益率上限0.25%不變，重申沒有購買日本國債限制，將年度ETF購買上限維持在12萬億日圓。黑田東彥重申將繼續寬鬆政策，直到通過工資增長實現2%的通脹，他表示不考慮很快提高利率或退出目前寬鬆計劃，因預計在2023年4月開始的下一個財政年度，通脹將放緩至低於2%的央行目標。

日本首相岸田文雄指將通過一籃子經濟刺激計劃，目標是將日本的CPI降低1.2%甚至更多，令日本不會經歷歐美國家的雙位數通脹。

調低今明財年GDP預測

日本央行指，由於被壓抑的需求以及弱勢日圓的支持，日本企業利潤可能保持在較高水平，又預計今年核心通脹為2.9%，高於此前2.3%的預測，指全球通脹率將逐步下降，海外經濟體將繼續適度增長。

央行預計2022財政年度GDP增速預期為2%，遠低於此前預計2.4%；2023財年GDP增速預期亦由原先估計2%，下調至1.9%；惟到2024財年的GDP增長則上調至1.5%，高於早前預測的1.3%。

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編輯：葉志偉

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貨幣政策 負利率 岸田文雄 GDP 日本 通脹 CPI 國債 日本央行

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