▲ 【本地銀行】中銀香港第三季減值前經營溢利106.6億元 淨息差按季擴闊35個基點至1.54%

中銀香港 （02388） 公布第三季度財務及業務回顧，期內減值前淨經營收入147.94億元，按季升13.7%，較去年同期的125.57億元高17.8%；減值前經營溢利106.6億元，按季增17.7%，較去年同期的83.72億元高27.3%。

中銀香港稱，受惠市場利率上升，以及集團主動管理資產和負債， 計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.54%，按季擴闊35個基點，帶動淨利息收入按季上升27.5%至116.33億元。

上季淨服務費及佣金收入按季上升6.2%

中銀香港上季淨服務費及佣金收入按季上升6.2%。其中保險、信用卡、買賣貨幣和信託及託管服務的佣金收入按季上升， 貸款、證券經紀、基金分銷及匯票的佣金收入則下降。

截至9月底，中銀香港資產總額達36,355.65億元，較2021年末下降0.1%。客戶存款總額為港幣 24,093.56億元，較2021年末增長3.4%，其中支儲存款下降，定期、短期及通知存款則增加。

首9個月淨息差為1.27% 按年上升17個基點

首三季埋單計數，中銀香港減值準備前之淨經營收入按年上升11.8%至420.26億元，其中計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按年增長 18.7%至292.96億元；淨息差為1.27%，按年上升17個基點，然而淨服務費及佣金收入按年下跌21.9%至75.10億元。

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責任編輯：李哲毅

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