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【業績│油股】中石化挫4%創七個月低　受累煉化業務虧損、上季純利大減38%至128億人幣　啟動境內外股份回購

股市 10:07 2022/10/31

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【業績│油股】中石化上季純利大減38%至128億人幣　啟動境內外股份回購

中石化 （00386） 第三季純利減少37.9%至128.33億元（人民幣，下同），營業收入增長13.9%至8254.7億元，經營收益減少51.1%至129.62億元。中石化指，將啟動並實施境內外股份回購。

中石化現挫4%，報3.18元，創近四個月低。

受第三季業績欠佳拖累，中石化首三季純利下跌5.9%至572.84億元，經營收益減少10.7%至758.86億元，經營活動所得現金淨額大跌49.3%至592.44億元。

中海油首三季純利升1.1倍　受惠國際油價和銷量增加【下一頁】

單計第三季，中石化勘探及開發經營收益在油價急升帶動下持續增長，按年升6倍至172.89億元，惟下半年業務表現欠佳，煉油盈轉虧，淨蝕89.19億元，化工亦「見紅」，淨蝕32.27億元，營銷及分銷則減23.3%至42.65億元。

中石化管理層指，近期國際油價震盪，對煉油成本及價差等造成影響，導致首三季煉油毛利下降至每桶約8.3美元，按年減少3美元，未來會透過加強優化採購結構降低成本，料第四季國內成品油需求改善，有利煉油毛利恢復。

中石化首三季境內原油產量1.88億桶，增長0.8%，天然氣產量9,138.1億立方英尺，增長4.1%，期內原油實現價格上升54.6%至每桶94.24美元，氣價升11.9%至每立方英尺7.54美元。

煉油方面，首三季加工原油1.80億噸，境內成品油總經銷量達1.22億噸，乙烯產量1,000.2萬噸，增長2.6%。

相關文章：【業績︱石油股】中石油上季純利按年升71.5%　首三季原油平均價格升52%

相關文章：【新股IPO】中石化據報重啟銷售公司上市計劃　料最快2023年IPO、至少集資逾392億

編輯：陳韻妍

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