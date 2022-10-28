【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層

▲ Elon Musk早前剛完成對Twitter價值440億美元的收購。(法新社資料圖片)

市場傳出電動汽車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁Elon Musk收購推特(Twitter)即時解僱該公司高管，包括Twitter 行政總裁、財務總監、法律事務和政策主管，事作亦引起部份Twitter用戶表示有意離開該平台。

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早前已傳出Elon Musk在收購後計劃裁員，令Twitter 7,500名員工感到擔憂。據知情人士透露，馬斯克解僱的包括Twitter行政總裁Parag Agrawal、財務總監Ned Segal及法律事務和政策主管 Vijaya Gadde，Elon Musk指責他們在平台上虛假賬戶的數量上誤導了他和 Twitter 投資者。

Elon Musk在美國時間周四完成對Twitter 價值440億美元(約3432億港元)收購，並以「這隻鳥被釋放了」(Bird is freed)來形容事件，市場猜測他意思是希望Twitter發布的內容有限制更少，但另一方面，Elon Musk亦曾表示希望防止該平台成為仇恨和分裂言論的回音室(Echo chamber)。

責任編輯：彭振濠

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