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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】畫壇雙傑 梵高與莫內

名人薈萃 12:00 2022/10/29

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前幾天看到莫奈名畫《乾草堆》被潑薯蓉，這肯定是在東施效顰更早之前梵高的《花瓶裏的十五朵向日葵》被淋蕃茄湯罐頭。幸好有玻璃保護，否則心痛死我！梵高與莫奈是我最愛的兩位西方畫家，據報梵高這幅售價七千二百五十萬英鎊，莫奈那幅同系列於一九年以一億多美元拍賣。他們作品的價值，是超於價錢，甚至是生命的。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

向日葵，是梵高最愛的花，在他自殺後，親友最後告别於墓前的，也是向日葵。在一八八六年，三十三、四歲時，梵高在巴黎學畫，畫了些折枝的向日葵，我還蠻喜歡的。例如《兩朵向日葵》，不像是放在地上，桌上，而是像在藍天下搖曳的向日葵，看的人就像躺在地上仰望天空，眼前忽然两朵花被吹進視線，好有動感，甚至電影感。

一八八八至八九年，梵高移居法國南部阿爾，那兒的春暖花開帶給他無窮畫興。他共創作了七幅向日葵題材作品，這時的向日葵大都畫在花瓶中，更有他獨特的「瘋狂」風格，已不是之前的寫實。一八八八年夏天，他在自己的黃色房子插上黃色向日葵，迎接好友高更到來共同生活。可惜兩人都是藝術家脾氣，不僅意見不合，而且不懂遷就，結果梵高精神病發，割下耳朵，進入醫院。

在英國國家美術館被潑蕃茄湯罐頭的那幅《瓶中的十五朵向日葵》，畫於一八八九年一月，就是這段時期。向日葵噴發着他對自然、生命的熱誠，當中幾朵垂頭喪氣的，也有一種莫名的失落悵惘。

    點擊圖片放大

莫奈的《乾草堆》題材約有二十五幅，是他生活在吉維尼（Giverny）後，到農田間的寫生創作，展現了清晨、日出、日落、午間、四季等光影打在乾草堆又投影到地面的不同角度、景致。

莫奈《乾草堆》捕捉光影不同時段的投射的變化

在世時，梵高捱着飢餓，忍受一些人的厭惡，依然不停創作。他的畫不能吃，卻是心靈糧食。莫奈為了捕捉光影，有時凌晨三點就要打鬧鐘起床，準備出外寫生。他還為地球開闢了一個天堂般的花園。他們畫遍大地的景色，花朵的枯榮，雲彩與河流……他們對地球的愛與貢獻，是那些一頭桃紅色石油副產品染髮，穿著營光塑料背心，浪費着食物的所謂環保人士所望塵莫及的！

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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