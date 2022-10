【Mosaic慢慢砌@iM網欄】畫壇雙傑 梵高與莫內

前幾天看到莫奈名畫《乾草堆》被潑薯蓉,這肯定是在東施效顰更早之前梵高的《花瓶裏的十五朵向日葵》被淋蕃茄湯罐頭。幸好有玻璃保護,否則心痛死我!梵高與莫奈是我最愛的兩位西方畫家,據報梵高這幅售價七千二百五十萬英鎊,莫奈那幅同系列於一九年以一億多美元拍賣。他們作品的價值,是超於價錢,甚至是生命的。

向日葵,是梵高最愛的花,在他自殺後,親友最後告别於墓前的,也是向日葵。在一八八六年,三十三、四歲時,梵高在巴黎學畫,畫了些折枝的向日葵,我還蠻喜歡的。例如《兩朵向日葵》,不像是放在地上,桌上,而是像在藍天下搖曳的向日葵,看的人就像躺在地上仰望天空,眼前忽然两朵花被吹進視線,好有動感,甚至電影感。

一八八八至八九年,梵高移居法國南部阿爾,那兒的春暖花開帶給他無窮畫興。他共創作了七幅向日葵題材作品,這時的向日葵大都畫在花瓶中,更有他獨特的「瘋狂」風格,已不是之前的寫實。一八八八年夏天,他在自己的黃色房子插上黃色向日葵,迎接好友高更到來共同生活。可惜兩人都是藝術家脾氣,不僅意見不合,而且不懂遷就,結果梵高精神病發,割下耳朵,進入醫院。

在英國國家美術館被潑蕃茄湯罐頭的那幅《瓶中的十五朵向日葵》,畫於一八八九年一月,就是這段時期。向日葵噴發着他對自然、生命的熱誠,當中幾朵垂頭喪氣的,也有一種莫名的失落悵惘。

▼ 點擊圖片放大

莫奈的《乾草堆》題材約有二十五幅,是他生活在吉維尼(Giverny)後,到農田間的寫生創作,展現了清晨、日出、日落、午間、四季等光影打在乾草堆又投影到地面的不同角度、景致。

▲ 莫奈《乾草堆》捕捉光影不同時段的投射的變化

在世時,梵高捱着飢餓,忍受一些人的厭惡,依然不停創作。他的畫不能吃,卻是心靈糧食。莫奈為了捕捉光影,有時凌晨三點就要打鬧鐘起床,準備出外寫生。他還為地球開闢了一個天堂般的花園。他們畫遍大地的景色,花朵的枯榮,雲彩與河流……他們對地球的愛與貢獻,是那些一頭桃紅色石油副產品染髮,穿著營光塑料背心,浪費着食物的所謂環保人士所望塵莫及的!

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

