【大行報告】上季純利及新業務價值遜預期 野村下調國壽目標價至14.57元

野村指中國人壽（02628）上季純利及新業務價值遜預期，下調國壽2022年淨利潤預測8%，預料按年跌33%，並將其目標價相應下調至14.57元。國壽周五（28日）收市報8.8元，跌幅2.5%

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該行表示，由於總投資回報疲弱，國壽首九個月純利按年下跌36%，較預期低5%，單計第三季純利則下跌24%。同時首三季新業務價值(NBV)按年跌15%，比該行預期低約2%。該行指國壽雖然在首三季NBV增長領先同業，但9月份錄得約15%按年跌幅，並由於疫情影響下公司業務組合轉變，令預期NBV下降，導致整體NBV利潤率下降。

野村稱，國壽首三季年化股本回報率按年跌5.1個百分點至9%，又指雖然公司資本實力出現轉弱情況，但目前仍維持較強勁；綜合償債能力及核心償付能力，但仍均遠高於監管要求水平。





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野村將國壽2022年淨利潤預測下調8%，料將按年跌33%，同時預計全年NBV將按年跌15%。該行維持「買入」評級，但下調其估值基礎，由原先預測明年市賬率0.86倍降至0.76倍，目標價則相應由16.41元下調至14.57元。

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撰文：鄭昊彤