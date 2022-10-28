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區內上車客低市價入市新屯門中心兩房 事故同層戶以400萬售

股樓投資 16:54 2022/10/28

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祥益黃慶德表示，新屯門中心4座低層F室，實用面積455平方呎，兩房一廳。新買家為區內上車客，主要鍾情單位廳房可望開揚海景，景色怡人，而且內籠附企理裝修，加上原業主累減20萬的議幅，雖然上述單位為同層事故單位，但新買家有感樓價相宜，遂便決定以400萬購入上址作自住之用，實用呎價為8,791元，屬低市場價成交。

原業主於2014年以約355萬購入上述單位，持貨至約8年，是次轉手帳面獲利約45萬。屋苑是港鐵輕鐵車廠運用庫上蓋物業，自設商場，生活配套完善。

延伸閲讀【有相睇】花都廣場荀盤獲兩客爭出價 兩房戶反價至419.8萬成交

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 祥益地產 新屯門中心 屯門

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