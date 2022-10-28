美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球

美國警員佩有電擊槍等裝備，協助制伏嫌疑人士。阿肯色州一名警員早前用電槍制伏一名非法駕駛電單車人士時，竟然釀成對方起火。非法駕駛者至今仍然留院，估計可以康復。

eBay阻宣揚暴力 禁售《食人魔達默》原型萬聖節服飾 【下一頁】

阿肯色州周四（27日）發表聲明，指13日時有巡警發現38歲男子蓋洛（Christopher Gaylor）駕駛的電單車無掛車牌，試圖截停對方調查。惟蓋洛拒絕配合，並以時速超過160公里逃離現場。

警員隨即追逐蓋洛，使他最終在30號州際公路附近落車徒步逃亡。警員繼續追趕在蓋洛身後，並試圖用電槍停止他繼續逃亡。豈料，蓋洛身上突然冒出巨大火光，猛烈如火球的火勢迅速吞噬他。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【美國中期選舉】舒默向拜登透露 民主黨喬治亞州選情告急 【下一頁】

警員立即上前，並成功滅火及即場急救。蓋洛現時仍然留院，相信能夠康復。警方調查後相信，蓋洛背囊放有約3.8公升汽油，電槍意外擊中後才引發火勢。警方事後調查確認，蓋洛是被通緝人士，現被控告多項罪名。

州警方表明，暫時未就今次事件展開內部調查，亦無警員暫時休假。警方表示，警員使用電槍前蓋洛有充足時間及機會配合，只是他持續逃走，警員才會使用電槍制伏，並發生意外。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培