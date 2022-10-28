【假日好去處】避風塘主題區「秋季嘉年華」開鑼 四大特色活動一覽 同場加映傳統水上人嘆歌表演

維園道銅鑼灣避風塘海濱的「活力避風塘主題區」將於 10月29、30及11月5、6日一連兩個周末，迎來主題區首個秋季周末嘉年華。快閃秋季嘉年華節目豐富，除了「迷你許願燈製作班」、「活力避風塘主題區—攝影比賽」、「海濱Busking Jam」及「嘩鬼維港遊」（10月29、30日限定）等特備環節外，更邀請了傳統水上人黎帶金女士與其孫女即場表演香港非物質文化遺產之一的水上人「嘆歌」。

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近乎失傳的「嘆歌」是水上人傳統歌謠，這些歌曲內容反映著水上人家的日常生活。黎女士今次為銅鑼灣避風塘創作了兩首「嘆歌」— 《銅鑼灣避風塘歷史悠久》及《銅鑼灣避風塘海濱長廊》。對於喜歡本地音樂的人士，除了「嘆歌」表演外，活動亦邀請了本地人氣歌手小塵埃、Michael C、Paula Au，於嘉年華中（下午4時至6時）獻唱，以推廣本地流行音樂文化。

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其他特備環節：

海濱藝術體驗

限量100位 迷你許願燈製作班

為了讓市民可在避風塘主題區體驗維港獨有的水上文化，是次活動特設「迷你許願燈製作班」，以30分鐘創作具個人風格之許願燈。許願燈就似古代水燈，有祈求願望成真、消災解難的意思，並帶走留念或送予親友，致上最誠摯的祝福。參加者可先於活動日期及時間來場地，費用全免，每日5節 (每日限量100位)，先到先得。

萬聖節Special

維港嘩鬼遊 海濱Busting Jam

10月29、30日適逢萬聖節，海濱特別安排演藝人員到場扮鬼扮馬，以搞鬼造型跟遊人打卡玩樂，大派小禮物，更開放場地予Busking歌手自由表演，為活力避風塘主題區增添氣氛。



「活力避風塘主題區—攝影比賽」



「活力避風塘主題區」盡覽維港兩岸美景，市民應該拍下不少打卡絕景照片，嘉年華期間特地於網上平台舉行「活力避風塘主題區—攝影比賽」有獎遊戲，只需於海濱事務委員會旗下任何海濱公園拍下照片，並上載於指定網站，活動期內獲得最多點擊者，即有機會贏得總值港幣$1,400的「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」（每艘最多搭載5人），與親朋好友在避風塘遊船河，以非一般的角度欣賞維港景色。

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記者：鄭日棱