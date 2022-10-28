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三房今年同類新低價858萬售 租客覓「筍盤」入市做業主

股樓投資 16:44 2022/10/28

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樓市進入調整期，市場低價成交頻現，租客趁機入市做業主，將軍澳都會駅三房戶858萬成交，創今年同類型單位新低。

美聯張國峰表示，都會駅5座低層F室，實用面積675方呎，屬3房1套連多用途房間隔，內櫳企理，獲外區租客見價錢「超筍」，故轉租為買，斥資858萬元承接自用。據悉，較原叫價968萬，累減110萬，折合實用呎價約12,711元。據了解，原業主有意趁平換樓，遂減價沽貨套現。據了解，原業主於2010年9月以495萬元購入，是次轉手帳面獲利363萬，升值73%。都會駅本月暫錄約5宗成交，另城中駅本月暫成交約6宗。

延伸閲讀【有相睇】花都廣場荀盤獲兩客爭出價 兩房戶反價至419.8萬成交

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 美聯物業 都會駅 將軍澳

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