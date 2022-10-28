【內銀業績】工行、建行第3季營收跌逾2%　招行淨利潤勁升15.5%　一文看清內銀第三季業績

▲ 【內銀業績】一文看清內銀第三季業績

【建行】

建設銀行 （00939） 第三季度經營收入1866億元人民幣，按年跌2.6%；純利856.4億元人民幣，按年增8.6%。基本每股收益0.34元人民幣，按年增6.3%。

季內利息淨收入1653.7億元人民幣，按年增8.8%；手續費及佣金淨收入260.5億元人民幣，按年跌4.1%；信用減值損失382.3億元人民幣，按年增13.4%。不良貸款率1.4%，較去年底下降 0.02 個百分點。

【中行】

中國銀行 （03988） 第三季度營業收入1543.3億元人民幣，按年升0.8%；純利531.6億元人民幣，按年升4.8%。基本每股收益0.18元人民幣。今年首三季，集團實現利息淨收入3429.9億元人民幣，按年增8.5%。淨息差1.77%。實現非利息收入1249.4億元人民幣，跌10.7%。集團資產減值損失827.9億元人民幣，跌2.5%。不良貸款率1.31%，比去年底降0.02個百分點，不良貸款撥備覆蓋率188.68%，比去年底升1.63個百分點。

截至9月底，集團核心一級資本充足率11.62%，較去年底高0.32個百分點。

【招行】

招商銀行 （03968） 第三季度營業收入按年升3.7%至857.4億元，淨利潤升15.5%至375億元，扣除非經常性損益後，淨利潤升15.6%至374億元。年化後歸屬於本行普通股股東的加權平均淨資產收益率為19.05%，按年增加0.36個百分點。

首三季淨利息收入按年升7.6%至1621.3億元，佔總營業收入61.2%。淨利差為2.3%，淨利息收益率為2.4%，按年跌9個及7個基點。非淨利息收入升1.9%至1027億元，但財富管理手續費及佣金收入跌13.1%至255.9億元。

截至9月底止，招行總資產為9.7萬億億元，較去年底增加5%，主要由於集團貸款和墊款、金融投資等增長。負債總額為8.8萬億元，較去年底升4.7%。

【工行】

工商銀行 （01398） 發布第三季報告，期同營收2073.31億元（人民幣，下同），按年跌4.67%；純利943.16億元，按年增6.76%；基本每股收益0.24元；年化加權平均權益回報率11.46%，按年降0.21個百分點。

上季工行利息淨收入1761.73億元，按增0.75%；手續費及佣金淨收入295.77億元，按年增0.79%。

工行截至上季末，總資產395,506.61億元，較去年底增加12.45%。客戶貸款及墊款總額（不含應計利息）229,097.50億元，增加10.85%。

【交行】

交通銀行 （03328） 第三季淨經營收入667.79億元，按年增0.94%；淨利潤238.43億元，按年增6.72%；每股收益0.28元；加權平均淨資產收益率11.35，按年跌0.02個百分點。

交行首9個月現利息淨收入1,280.27億元，按年增幅7.37%；手續費及佣金淨收入347.32億元，按年減少3.92%。

截至第三季末，交行資產總額126,932.03億元，較上年末增長8.81%；負債總額116,807.66億元，較上年末增長9.28%

【農行】

農業銀行 （01288） 第三季營收1777.41億元，按年跌1.05%；純利685.6億元，按年增6.41%；基本每股收益0.18元；加權平均淨資產收益率12.44%，按年降0.30 個百分點。

農行上季淨利息收入1478.31億元，按年增1.00%；手續費及佣金淨收入增3.12%。

農行截至9月底，總資產338,264.52億元，比上年末增長 16.37%；客戶貸款及墊款總額193,729.29億元，比上年末增加12.80%。

【中信銀行】

中信銀行 （00998） 第3季按年多賺14.6%，「10供3」配股方案獲銀保監同意，詳情可看【下一頁】

【郵儲行】

郵儲行 （01658） 第三季多賺14.5%至738億人幣，非公開配股募450億補充核心一級資本，詳情可看【下一頁】

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責任編輯：李哲毅

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