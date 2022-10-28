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【談保說道】壽險「年晚促銷」文化不可取 買保險切記「拎盡著數」

理財智慧 17:14 2022/10/28

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自9月份開始，不停的收到各大壽險公司，開展第四季業務；投保申請:由10月1日起至11月中或12月中，不論高端，終端，低端的自願醫保靈活計劃，危疾保，癌病保，財富增值保，人壽保險，可扣稅年金，兩年至五年儲蓄壽險，甚至一筆過的短期儲蓄產品，涵蓋純保險，廉價保費及意外保險產品，各項優惠，均以首年保費回贈，最高達9個月方式，作第二年續保費的部分，再配合簡易投保程序，全程在綫銷售，提高免體檢上限！

【能源價格】 世界銀行料明年能源價格跌11% 但仍高於平均水平【下一頁

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

壽險促銷實可悲

最特別的，竟然有獨立中介保險代理和保險經紀業務機構，也高調回贈首年佣金與投保人，最高可達首年保費的五成！

然而，香港壽險業的這種「年晚促銷」，明顯是管理不當。管理層與銷售中介系統，缺乏持久的業務專注，導致前綫的銷售人員投閑置散，皆因許多中層管理人的圈子，擁兵自重，反制上層管理。

其實，管理層深深明白，此風氣乃不歸路，可是在極度商業化的壽險圈子，打滾的管理人，以過得一日得一日的末日心態，出盡百般手段，「過埋這個年」再另覓出路。所以香港第四季，本港社會出現膨拜的銷售活動高峰期，最起碼壽險業目前註冊的中介人，有近12萬，他們都活像不眠不休，四出覓食的餓狼。

筆者曾經在加拿大資本的壽險公司的銷售組織，任中介管理15年，見過1個月銷售過百張保單的超級銷售大明星，就憑這個月的業績，他便躋身百萬圓桌會成員，更成為全年銷售大獎巨星，於年度業績頒獎大會，被邀請作非凡銷售分享明星，高談闊論其銷售秘笈，其上綫的經理，更被褒獎成管理大師，孕育出超級銷售金剛；這種比拼文化，便滋生出林林總總的絕招，如堆數：比賽時銷售的獎金，按實收保費年度化數量，累進制激勵銷售人員，即是在1個月內銷售數額達門檻，如5萬元保費，標準佣金外就會有額外的銷售花紅，若能跨越更高水平的壽險銷售，花紅便會倍增，這就造成人強馬壯的銷售團隊，把全隊成員的銷售數額，集中在一兩位銷售人員的成績，去爭取最大化銷售利益。

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

為親朋好友買保險

作為投保人，以簡單邏輯去思考，若果我在1月至9月間投保，是否很笨？還是再買大些保額？取着數！那麼總保費的開支便增加了，怪不得有回贈佣金的銷售中介機構，鼓勵醫療保險持有人，可以每年換新的醫保，若果信以為對的話，那你就「蠢到加01」！

我也曾遇過不少保單持有人，買了十多年保險，他手上拿着的保單卻只有一兩年，因為他要應酬至愛親朋，壯志未籌和再闖高峰的壽險業界精英。無奈負擔能力有限，只好將舊保單終止，騰出預算的保費作新投保；所以從保單25個月續保率數字，可以看出每年第四季銷售的保單，續保率遜色於頭9個月銷售的保單！

又或者以後都要考慮買保險時便忍住，等第四季，攞盡着數，規模更勝渣打馬拉松，大可由壽險業牽頭，推動香港經濟再上新臺階！重振動感之都，投入做好香港故事，作示範給世界，去認識新香港，更可獻計大灣區，推動日後經濟復甦！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第783期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱

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