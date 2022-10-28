2022“科創中國”創新創業投資大會首設香港分會場 助港人創業項目於灣區發展

▲ 左起: 互聯網專業協會行政總裁林漢威、全國人大代表洪為民、互聯網專業協會會長冼漢廸、主禮嘉賓立法會科技創新界議員邱達根先生及前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳。

由中國科學技術協會、深圳市人民政府任指導單位、中國科協科學技術創新部、中國科協企業創新服務中心、廣東省科學技術協會、深圳市科學技術協會、福田區人民政府、深圳市創新投資集團有限公司主辦的2022“科創中國”創新創業投資大會今日在金鐘舉辦記者招待會，主禮嘉賓為香港特區立法會科技創新界議員邱達根先生、互聯網專業協會會長冼漢廸先生,MH及前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳女士。

互聯網專業協會會長冼漢廸先生表示，“科創中國”創新創業投資大會（以下簡稱“創投會”） 2020年起開始舉辦，以深圳為主會場及以“智創中國、點亮夢想”爲主題。“創投會”旨在為項目落地、轉化、合作，並積極為項目在資金、産業鏈上下游、政策服務、創業空間等提供資源對接。舉辦兩届以來，共在全國徵集11,800個項目，832家投資機構參與，積累了較豐富的項目和機構資源。爲落實習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六届政府就職典禮上的講話精神，切實服務大灣區創新創業，加强深港科技創新聯動，本屆“創投會”特設香港分會場，互聯網專業協會成爲香港分會場的承辦單位之一。

冼漢廸會長續表示，香港分會場面向香港本地注册，或港人（包括香港高校全職學習背景）作爲主要創業團隊在內地注册的企業或項目招收報名，香港分會場以直通車形式向大會推薦香港賽區終審排名前10的項目。與此同時，本屆“創投會”會為入選項目提供如科技經理人、投融資、銀行授信、政策支持、創業、創業培訓等多方面的配套服務。至於獲獎項目，將由深圳市創新投資集團優先提供股權投資及創業導師等服務，並協助獲獎項目獲得創業資金，更順暢地進行成果轉化及産業化。另外，深圳市天使母基金也將爲“創投會”優質參賽項目及獲獎項目提供投資服務，通過直投資金及其子基金爲優質參賽項目提供創業資金支持。

主禮嘉賓立法會科技創新界議員邱達根先生表示，很高興特區政府在最新一份《施政報告》中，在創科領域提出一些突破想法，對創科生態圈發展做了長遠規劃，吸納了很多業界提出的意見，使本地科技公司更好發展科研技術。但他認爲不能永遠依靠政府「掏錢」發展科技產業，而要想方法怎樣撬動私人市場，推動市場，故此對《施政報告》計劃在「未來基金」撥出300億元，設立「共同投資基金」，更好地結合長期投資，從而帶動私人市場參與，構築生態圈表示認同。他十分鼓勵香港科創企業參與由不同機構舉辦的各項大型賽事及活動，如“創投會”這樣在内地具有知名度及規模的活動，透過大會豐富資源獲得更多支援。

全國人大代表、互聯網專業協會榮譽會長洪為民教授謂:「根據過去他逾百次的比賽評審經驗，他認為每一次比賽也會因為評審的背景不同而產不同的化學作用，比賽的勝出者容易找到投資者，因為經過比賽背書的項目，可以減省投資者評估項目的時間。」洪教授指二十大報告也談到「弘揚企業家精神」，鼓勵創業者多參加不同規模的比賽，展示中國式的企業家精神。

前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳女士表示:「十分感謝互聯網專業協會的邀請合作今次比賽，“創投會”是一全國級的比賽，是一個很高的榮譽。我們十分鼓勵創業者，在參加前海粵港澳台青年創新創業大賽累積經驗後，可以再下一城，參加“創投會”的香港區比賽，得到更高榮譽。」黃麗芳給予參賽者三個貼士，第一是閱讀評分準則，尤其在財務分析，第二是留意大會的比賽信息，以免錯過比賽，第三是比賽服飾是商務便裝或商務正裝。她補充，如果創業有意開拓內地市場，可以選擇在前海落戶，如果團隊在全國知名的創業比賽勝出，將會大大提高團隊的知名度，相信對他們進一步拓展業務更有利。

互聯網專業協會行政總裁林漢威介紹了今次香港分會場的情況，包括新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備製造、新材料、綠色低碳、數字經濟等報名組別以及大會的各項配套服務及獎勵等作詳細介紹。他表示，自推出宣傳以來，透過協會及各個友好機構協助，徵集不少優秀項目，希望透過本次記者招待會，令更多本地優秀科創項目可以把握機會，在 11月5日的截止日期前報名參與，有關比賽詳情，請參閱: www.iproa.org 。

(特約)