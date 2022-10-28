  • 26°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　董事會通過啟動康泰旅行社清盤程序

股市 16:28 2022/10/28

分享：

分享：

康泰母企：因資不抵債　董事會通過啟動康泰旅行社清盤程序

香港老牌旅行社之一的康泰旅行社擬將清盤。康泰旅行社母公司凱撒（深：000796）宣布，董事會已審議通過，康泰旅行社因資不抵債啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

擁有逾50年歷史的康泰旅行社近日被發現全綫門市暫停營業，並傳出清盤消息，康泰及後否認，指出門市停業是希望以暫時只用最少成本營運，保留實力至全面通關為止。

據官網顯示，康泰旅行社在銅鑼灣、九龍灣德福廣場、旺角永隆銀行中心及荃灣南豐中心的分行，以及澳門分社及深圳辦公室也均暫停營業。

康泰母企：康泰旅行社明顯缺乏債務清償能力

據凱撒公告指，康泰旅行社截至今年6月底止，總資產為97.27萬元（人民幣，下同），淨資產為負6813.45萬元。今年上半年營業收入為1003.55萬，淨虧損為469.27萬元。

凱撒指，康泰旅行社受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，目前已不能償還到期債務，並且明顯缺乏債務清償能力，鑑於此，綜合自身情況擬啟動自動清盤程序。

凱撒表示，對康泰旅行社的破產清算有利於減輕公司的經營負擔，而破產清算事項不構成關聯交易，不構成公司的重大資產重組。

康泰旅行社於1966年成立，已䇄立香港逾50年。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。於2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權予凱撒旅業，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰。

康泰旅行社母公司為深圳A股上市的凱撒，曾為海航旗下，但在海航陷入財困重組後，已脫離海航系。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

相關文章：

【旅遊寒冬】康泰旅行社稱債主入稟清盤屬「資金轉賬延誤」　海航投資凱撒旅遊入主不足一年（第三版）

康泰旅行社1.16億易手　凱撒旅業：康泰受制網絡化建設落後（第二版）

編輯：袁諾曦

凱撒旅業（深：000796） 經濟 康泰旅行社

上一篇文章

【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%

下一篇文章

【港股市況】恒指期結日創逾13年低、全日跌564點　ATM跌4%至7%　比亞迪挫近一成（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指期結日創逾13年低、全日跌564點　ATM跌4%至7%　比亞迪挫近一成（不斷更新）
【港股市況】恒指期結日創逾13年低、全日跌564點　ATM跌4%至7%　比亞迪挫近一成（不斷更新）
【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）
【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）
【美股期貨】9月PCE物價指數公布前　道指期貨升40點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】9月PCE物價指數公布前　道指期貨升40點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元　上季純利削半　元宇宙虧損嚴重
【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元　上季純利削半　元宇宙虧損嚴重
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款