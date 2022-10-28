【康泰清盤】康泰旅行社母企：因資不抵債　啟動康泰旅行社清盤程序　東瀛遊：優先處理受影響康泰員工的履歷（第二版）

▲ 康泰母企：因資不抵債 董事會通過啟動康泰旅行社清盤程序

香港老牌旅行社之一的康泰旅行社擬將清盤。康泰旅行社母公司ST凱撒（深：000796）宣布，董事會已審議通過，康泰旅行社因資不抵債啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。擁有逾50年歷史的康泰旅行社近日被發現全綫門市暫停營業，並傳出清盤消息，康泰及後否認，指出門市停業是希望以暫時只用最少成本營運，保留實力至全面通關為止。

據官網顯示，康泰旅行社在銅鑼灣、九龍灣德福廣場、旺角永隆銀行中心及荃灣南豐中心的分行，以及澳門分社及深圳辦公室也均暫停營業。

康泰母企：康泰旅行社明顯缺乏債務清償能力

據凱撒公告指，康泰旅行社截至今年6月底止，總資產為97.27萬元（人民幣，下同），淨資產為負6813.45萬元。今年上半年營業收入為1003.55萬，淨虧損為469.27萬元。

凱撒指，康泰旅行社受疫情持續影響較大，盈利能力驟減，目前已不能償還到期債務，並且明顯缺乏債務清償能力，鑑於此，綜合自身情況擬啟動自動清盤程序。

凱撒表示，對康泰旅行社的破產清算有利於減輕公司的經營負擔，而破產清算事項不構成關聯交易，不構成公司的重大資產重組。

積金局：康泰旅行社拖欠2萬元遲供款附加費 未有為3名員工供MPF

積金局表示，十分關注康泰旅行社擬啟動清盤事件，並高度重視僱主是否有拖欠強積金供款的情況。積金局根據積金局調查資料顯示，康泰旅行社未有為3名員工繳交涉及今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而須繳交的附加費，金額總數約2萬元。

積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索，若康泰最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。

康泰旅行社於1966年成立，已䇄立香港逾50年。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。於2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權予凱撒旅業，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰。

康泰旅行社母公司為深圳A股上市的凱撒，曾為海航旗下，但在海航陷入財困重組後，已脫離海航系。

東瀛遊：會優先處理受影響的康泰員工履歷

另外，東瀛遊 （06882） 表示，得悉康泰旅行社結業，感到相關痛心，並指「公司其中一位創辦人亦曾於該旅行社任職，深深受其培育之恩」。因此，東瀛遊特設電郵地址（ht_career@egltours.com ），受清盤事件影響的員工若將履歷電郵至該地址，承諾會優先處理，為旅遊業界挽留人才，也盼同行共渡時間。

東瀛遊又指，現時行業雖現曙光，但復甦之路仍舉步維艱。

翻查資料，東瀛遊創辦人之一兼主席袁文英，以及執董李寶芬為康泰前員工。

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編輯：袁諾曦