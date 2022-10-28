  • 29°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022雙11】京東：家電預售金額按年增近50%　百貨美妝品預售額大增逾10倍

股市 16:27 2022/10/28

分享：

分享：

【2022雙11】京東：家電預售金額按年增近50%　百貨美妝品預售額大增逾10倍

京東 （09618） 「11.11」預售於10月20日晚上8時正式開啟。京東公布，京東家電整體預售訂單金額按年增長近50%。海爾、美的、小天鵝、TCL、容聲、海信、格力等家電大牌預售訂單金額按年增長超70%。

另外，又在10月24日晚上8點開啟1小時，京東新百貨美妝品類預售訂單額按年增長超10倍，雅詩蘭黛、蘭蔻、赫蓮娜、SK-II成為最受歡迎的品牌。24日當日全天，赫蓮娜、嬌蘭等國際大牌受到消費者歡迎，預售訂單額按年增長超10倍，OLAY按年增長近4倍。珀萊雅、薇諾娜、百雀羚口碑國貨品牌爆發顯著，珀萊雅按年增長近8倍。

年齡層方面，「00後」消費人均件數按年增長19%，「銀髮族」消費人均件數按年增長47%；下沉市場展現出蓬勃活力，縣域和農村市場預售訂單額佔比增長17% 。


強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略，即睇 【ET財智Talk】

相關文章：

【2022雙11】阿里巴巴：預售首4小時52款美妝產品銷售破億　4品牌營業額破10億

【大行看法】瑞信：市場聚焦「雙11」去庫存效力、惟料第四季體育用品市場與9月相若　李寧照彈逾4%

【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕

編輯：姚卓然

港股 時裝服飾 網上購物 網購平台 中國市場 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 美妝 家電

上一篇文章

【港股市況】恒指期結日創逾13年低、全日跌564點　ATM跌4%至7%　比亞迪挫近一成（不斷更新）

下一篇文章

【手機理財】滙豐推簡易版流動理財app、涵蓋最常用銀行服務　冀提高長者活躍客戶佔比
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】9月PCE物價指數公布前　道指期貨升40點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】9月PCE物價指數公布前　道指期貨升40點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元　上季純利削半　元宇宙虧損嚴重
【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元　上季純利削半　元宇宙虧損嚴重
【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）
【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%
【港股市況】恒指期結日創逾13年低、全日跌564點　ATM跌4%至7%　比亞迪挫近一成（不斷更新）
【港股市況】恒指期結日創逾13年低、全日跌564點　ATM跌4%至7%　比亞迪挫近一成（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款