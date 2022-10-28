▲ 【2022雙11】京東：家電預售金額按年增近50% 百貨美妝品預售額大增逾10倍

京東 （09618） 「11.11」預售於10月20日晚上8時正式開啟。京東公布， 京東家電整體預售訂單金額按年增長近50%。 海爾、美的、小天鵝、TCL、容聲、海信、格力等家電大牌預售訂單金額按年增長超70%。

另外，又在10月24日晚上8點開啟1小時，京東新百貨美妝品類預售訂單額按年增長超10倍，雅詩蘭黛、蘭蔻、赫蓮娜、SK-II成為最受歡迎的品牌。 24日當日全天，赫蓮娜、嬌蘭等國際大牌受到消費者歡迎，預售訂單額按年增長超10倍，OLAY按年增長近4倍。 珀萊雅、薇諾娜、百雀羚口碑國貨品牌爆發顯著，珀萊雅按年增長近8倍。

年齡層方面，「00後」消費人均件數按年增長19%，「銀髮族」消費人均件數按年增長47%；下沉市場展現出蓬勃活力，縣域和農村市場預售訂單額佔比增長17% 。



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編輯：姚卓然