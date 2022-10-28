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【手機理財】滙豐推簡易版流動理財app、涵蓋最常用銀行服務　冀提高長者活躍客戶佔比

Hot Talk 16:19 2022/10/28

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【手機理財】滙豐推簡易版流動理財app、涵蓋最常用銀行服務　冀提高長者活躍客戶佔比

滙豐推出簡易版的流動理財應用程式（app），協助客戶，特別是數碼理財新手都能利用手機輕鬆自信地管理銀行事務。 新版本以簡潔的介面，為所有客戶，包括長者或流動理財新手提供最常用的銀行服務。

因應客戶對簡易操作的要求，新版本會繼續提供以指紋、人臉識別或密碼登入的選項；首頁會以清晰介面及圖像顯示最常用的的功能，包括查閱戶口餘額及交易紀錄、轉賬、開立定期存款、手機存入支票、查閱電子結單及電子通知書及線上對話及服務專線支援。

滙豐流動理財活躍客戶超過180萬名

現有滙豐流動理財活躍客戶超過180萬名，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞指，今年首三季滙豐流動理財活躍客戶數量較去年底增加10%。

彭淑貞稱，整體客戶群中，三成為流動理財活躍客戶，65歲以上年齡層活躍客戶佔比較其他年齡層低，故希望推出流動理財簡易版界面，讓他們以簡易方法應用流動理財，冀提升活躍客戶佔比。

為進一步推廣流動理財的好處和便利，滙豐邀請了汪明荃及羅家英擔任簡易版的大使。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

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