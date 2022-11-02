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【緣份到了@iM網欄】佛祖與乞丐換身份 改變了三人命運

名人薈萃 09:00 2022/11/02

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一日，一個乞丐走進寺廟，跪地向金身的佛祖說道：「佛祖啊，我最羡慕的就是您了。您只要整日坐在佛堂，就會有萬千信徒給你供奉香火與食物，而我呢，每日受盡他人的白眼，還要經常捱餓，這也太不公平了吧！」 突然佛像身上突然出現金光，佛祖顯靈了！

佛祖看著眼前牢騷滿腹的乞丐，說道：「世間萬物皆有因果。既然你羡慕我的一天，那你我就互換身份一日，你做一日的佛祖，我做一日的乞丐，如何？」

同場加映：【青姐話】跌跌跌  仲有乜未跌？

乞丐聽到能夠當一日佛祖，不由喜上眉頭，連忙點頭答應，可佛祖卻勸他先別急著答應，還有一個要求：「在你做佛祖的這一天裡，不管任何信徒到訪，你看到聽到了什麼，都千萬不要插手。不知你可做到？」

乞丐自信滿滿的說：「佛祖放心，我一個字也不會說出來的。」看著桌上的貢品，乞丐早按捺不住了，示意佛祖趕緊離開。

「世間萬物，皆有因果，緣起時起，緣盡還無，不外如是。」

扮成乞丐的佛祖一邊說著偈語，一邊走出了佛堂。

 

佛祖剛走，乞丐後腳便紮在供桌上吃了個飽，剛想活動一下身體，就見一個身著華麗服飾的員外走了進來。

乞丐定眼一看，心裡不禁疑惑：「這不是富甲一方的王員外嗎，像他這樣的人也有求于佛祖的事情嗎？」

員外擺上貢品，上了香，開始跪在地上祈禱：「我如今都快50歲了，膝下無子，求佛祖開恩賜我一個兒子吧。」

乞丐剛想開口，想起佛祖臨走前囑咐他的話，便忍住了。

員外祈禱完後準備離開，起身時，身上的錢袋卻不小心滑落到了佛堂香案下，而他自己卻並沒有注意到，便離開了佛堂。

這時又走進來一個衣著樸素的書生，跪在地上拜了拜說：「佛祖，還有一個月我就要進京趕考了，十年寒窗苦讀，希望佛祖保佑我金榜題名。」

祈求完畢後，書生正欲起身離開佛堂，卻看到了香案下員外掉落的那個錢袋。以為是佛祖顯靈，知道其沒有進京的盤纏，特意賜給他的。於是連忙叩謝佛祖後，拿著錢袋匆匆離去。

過了一會，進來祈福的是個漁夫，因為要出海打魚，所以祈求佛祖保佑他平安歸來。恰好此時員外返回尋找自己丟失的錢袋，見寺廟內只有漁夫一人，便以為是這漁夫收起了自己的錢袋。

兩人爭執了起來，員外非要拉著漁夫去見官。

這時乞丐就坐不住了，對員外說：「你的錢袋是被書生拿走了，不是漁夫。」

最終，員外確實在書生那裡尋得了錢袋，放了漁夫。

乞丐正暗暗為自己做了件好事而得意時，結果佛祖歸來訓斥他違反了當初的約定，插手了人事，於是懲罰乞丐世世做牛做馬不得轉生為人。

乞丐不服氣，認為自己沒做錯。

佛祖說道：「因為你的一句話，造成了這三個家庭今生家破人亡的局面，必要要用你的來生來償還了。」佛祖說罷，帶著乞丐去到未來。

在未來，書生雖然將錢袋歸還給了員外，但卻背上了小偷的駡名，前途盡毀；而員外呢，毀了書生的前途，反而為自己積了禍，求子的願望也無法實現，一直孤獨終老，家業衰敗而無人繼承。

而漁夫呢，由於乞丐當時插手證其清白，第二天漁夫照常出海，結果遭遇風暴不幸葬身大海，屍骨無存。如果乞丐沒有多管閒事，漁夫會被抓去見官，便不能正常出海，也就會躲避掉這場海難，也不會丟了性命。

目睹了三人的未來，乞丐十分自責，佛祖對其說道：「世間的一切皆有因果，牽一髮而動全身，有的時候順其自然反而是最好的。」

同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪  分散布局全世界

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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