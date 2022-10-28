  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】馬鞍山225呎納米單位　355萬易手　樓價6年僅升值5萬

股樓投資 20:37 2022/10/28

分享：

分享：

馬鞍山薈晴納米盤再錄成交。中原地產胡耀祖說，薈晴1座中層A03室，實用面積225平方呎，開放式間隔，原開價約370萬元，雙方議價後以355萬元易手，實用呎價約15,778元。 

值得留意的是，據了解，原業主於2016年以350萬元購入單位，持貨6年，現賬面賺約5萬元離場，物業期內升值約1.4%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

談到近期市況，胡耀祖說，特首公布新一份《施政報告》後，大局已定，部分買家加快入市決定，而馬鞍山區本月至今暫錄約70宗成交，對比上月同期錄50宗，增約40%。 

同場加映【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

同場加映【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

薈晴 馬鞍山 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

黃埔花園「移民盤」放盤10個月劈價170萬　持貨近4年　帳蝕75萬

下一篇文章

【日圓匯率】黑田東彥：日央行將繼續實施寬鬆政策　日圓快速波動不利經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【運動盛事】新鴻基地產香港單車節12月舉行 穿梭三隧三橋橫跨六區 公眾名額3,000人需打齊3針
【運動盛事】新鴻基地產香港單車節12月舉行 穿梭三隧三橋橫跨六區 公眾名額3,000人需打齊3針
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】Kolor主音Sammy＋ 越野跑手阿歹 帶領頑張學員挑戰虛擬紐約馬
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】Kolor主音Sammy＋ 越野跑手阿歹 帶領頑張學員挑戰虛擬紐約馬
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【有相睇】荃灣西半新盤失手　映日灣時尚靚裝兩房　3年帳蝕12.8萬
【有相睇】荃灣西半新盤失手　映日灣時尚靚裝兩房　3年帳蝕12.8萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款