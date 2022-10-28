【有相睇】馬鞍山225呎納米單位　355萬易手　樓價6年僅升值5萬

馬鞍山薈晴納米盤再錄成交。中原地產胡耀祖說，薈晴1座中層A03室，實用面積225平方呎，開放式間隔，原開價約370萬元，雙方議價後以355萬元易手，實用呎價約15,778元。

值得留意的是，據了解，原業主於2016年以350萬元購入單位，持貨6年，現賬面賺約5萬元離場，物業期內升值約1.4%。

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談到近期市況，胡耀祖說，特首公布新一份《施政報告》後，大局已定，部分買家加快入市決定，而馬鞍山區本月至今暫錄約70宗成交，對比上月同期錄50宗，增約40%。

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