【清酒新世界@iM網欄】葡萄果樹研究所 蝦夷蔵梅酒混葡萄佳釀

在日本自駕遊，很多人首選去北海道的富良野，五月初的時候看櫻花，五月尾至七月期間可以欣賞當地最知名的薰衣草，然後這段時間至九月就能吃到香甜的夕張蜜瓜，可說是一年四季到富良野都可以享受不同的節目！不少人印象中的富良野是大自然豐富的田園風光，冬季時半年積雪，湖水結冰，氣溫有時低過攝氏零下30度；夏季時，各種花草盛開，隨風飄揚的景象，就像鋪滿了綠色的地毯，讓人心曠神怡。

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除了田園風光之外，大家知不知道富良野還有葡萄園？在富良野有一個葡萄果樹研究所，雖說是研究所但擁有一大片葡萄果園，他們還釀造了多款紅酒。在1972年，葡萄果樹研究所在配備了最少設備的單層木結構建築內成立的。從那時起便開始了富良野葡萄酒的釀造試驗，主要以野生葡萄和其他食用葡萄為原料。時至今日，很多紅酒誕生並受到了不同顧客的喜愛，而今年剛好是葡萄果樹研究所的50周年！

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很多人問：為什麼會選擇富良野這個地方成立葡萄果樹研究所?富良野以振興農業為目的，同時也是大力培育葡萄的原因之一，加上當地的氣候和土地條件與葡萄酒的故鄉北歐相似，適合種植葡萄，這已被各國證明。葡萄果樹研究所通過反複選擇品種、改良品種、引進葡萄栽培技術，培育出完全成熟的優質葡萄。但葡萄本身的質素決定了葡萄酒的質量，毫不誇張地說，好酒是由好的葡萄釀成。

言歸正傳，今日介紹另一款蝦夷蔵梅酒正是與富良野葡萄果樹研究所合作，這款清酒混合梅酒與多種葡萄汁而成的，具有芳香濃郁的風味和清爽的口感。相信認識了葡萄果樹研究所後，一定能令大家更好地了解當地獨一無二的葡萄！希望大家能夠更好享受這款梅酒！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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