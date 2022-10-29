【餓「新」嘗啖＠iM網】一期一會大閘蟹 金秋饗宴齊上枱

每年都非常期待秋天的到來，把夏天的悶熱掃空，空氣中有聞得到的清爽，天氣將冷未冷，最是出遊好季節。 此時來趟日/韓紅葉遊，那漫山不同層次的紅，那種大自然予人的震撼，足夠回憶一整年。秋天還有一樣必做的，就是吃當造大閘蟹。

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大閘蟹何以吸引？其實也說不上來，就是屬於秋天的蟹多了那麼一點點魅力，盼了一年才等到牠長大，肥美豐腴，黃膏似金白膏似玉，達色香味三者之極至。許多文人雅士，都拜倒蟹下，詩人李白在《月下獨酌》就曾寫道：「蟹螫即金液，糟丘是逢萊。且須飲美酒，乘月醉高台。」品蟹飲花雕，是秋季的享受。由四、五兩的初蟹食到七、八兩的肥蟹，由有膏食到爆膏，一季的大閘蟹也就到了尾聲，秋天也就走遠。

大閘蟹我喜歡買回家慢慢蒸慢慢嘆，也喜歡出外吃大閘蟹套餐，品嘗多款以大閘蟹入饌的佳餚，蟹足一晚。這幾年，我對淮揚菜府「十里洋場」的「金秋大閘蟹饗宴」情有獨鍾，最難得的是老闆年年推出新菜式，讓舊客有新驚喜。

今年推出的八道大閘蟹美饌套餐，當然第一時間去食。先來淮揚四小品：杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、金銀蛋蟹肉凍及話梅涼瓜。杭椒鮑魚辣度剛好，清爽彈牙；以雞湯拌入鹹蛋、皮蛋還有大閘蟹肉的金銀蛋蟹肉凍，賣相和味道都一流。

蟹粉脆皮百花釀花膠，是今年的新菜式，鋪上金黃蟹粉的賣相，有氣勢又夠吸睛，一口咬下去更有驚喜，香脆的炸皮包裹自家製的彈牙蝦膠及厚身花膠，外脆內軟，鮮味十足。據說製作需時，單是要令軟身且天然卷的花膠和蝦膠結合，就費了師傅不少工夫，曾經想打退堂鼓，幸好不斷嘗試和堅持，才得成功。

十里蟹皇翅是套餐台柱之一，大大提升饗宴的矜貴感，雖然魚翅本身無味，但師傅精心熬制濃郁上湯，將魚翅煨至粘軟嫩滑入味，再混以蟹黃，特別滋味。

終於輪到主角登場，清蒸大閘蟹，大約五兩重的公蟹，拆開即見豐腴油潤的蟹膏，雖然未算好爆，但啖啖濃郁鮮味，入口甘香豐腴，蟹肉鮮甜。

蟹粉芙蓉帶子蟹斗是懒人最愛，鮮拆蟹粉加帶子及蘆筍，拌以滑嫩蛋白，以大閘蟹蓋盛之，賣相精緻，濃淡交織非常可口。此外還有蟹粉桂魚絲、蟹粉河蝦炒飯、將蟹粉和海鮮完美融合，香口鮮味。最後的夠薑雷沙湯丸，薑茶辣味十分，喝下去暖烘烘的，甚是滿足。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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