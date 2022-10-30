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【山地悠遊人生@iM網欄】 抵食自助晚餐 新鮮原隻清蒸龍蝦任吃

名人薈萃 12:00 2022/10/30

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最近有人問我，哪裡自助餐好，全港自助餐中，只有海洋公園萬豪酒店海灣餐廳的自助晚餐，提供新鮮原隻清蒸龍蝦任吃，其他酒店都是冷盆，冰鮮，或者每人半隻限量供應。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

我是海鮮控，每次想吃海鮮就會去海灣餐廳，已吃過這間酒店的自助餐多次，見到工作人員將一桶生猛龍蝦用手推車推入廚房，即時將原隻活龍蝦放進大蒸籠，夠新鲜， 肉質鮮美多汁，非一般凍龍蝦可比。雖然每人每次限取半隻，但不限次數，無限加添，供應源源不絕，食客好有禮貌排隊等候，而且廚師好快手，大部分時間都只有兩三個人排隊，未見人龍。

除了無生蠔，基本所有食物都齊，各款新鮮沙律菜、刺身、韓牛、粉絲蒜蓉清蒸扇貝、鮑魚和煎牛肝都比預期中好，尤其是鮑魚燉湯，每盅都有一隻鮑魚、雪梨和海底椰，鮮甜美味。唯其他凍海鮮稍微失色，麵包蟹沒有味道，貝類偶爾有沙，其他既冷盤味道也就一般。鵝肝即煎非常可口，帶子刺身肥美大粒，燒韓式和牛也非常有肉味，熱葷款式也不少，粉麵檔質素很好，片皮鴨、叉燒十分出色。
 

甜品款或多選擇，蛋撻、焦糖燉蛋和楊枝甘露特別推介。最驚喜是雪糕櫃，設計新穎，還有名牌獨立包裝雪糕雪條。奶茶咖啡和凍檸檬茶都是自助。最欣賞是為小朋友準備多款糖果，職員細心照顧，大小朋友都能滿足。
 

自助餐時段由6:30到10點，職員通常6:15安排入座，不用在門口等，食足三個半小時，慢慢嘆！透過klook訂位，7折後每位$731，下載Bonvoy,App，成為會員有75折。
 

以海鮮及甜品為賣點，質素頗高，吃龍蝦和鵝肝足以回本，而且服務人員十分有禮貌，收碟非常迅速，一定不會失望。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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