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【玄人‧峰語@iM網欄】斗數論命 擇強宮出擊勝過亂花氣力

名人薈萃 08:00 2022/10/29

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這幾年，受疫情影響、經濟走差、移民潮令很多家人分離等等因素，都令很多人都過得不好。表面上，我們面對最大的敵人是新冠病毒，但實情是面對更大的問題是精神健康問題。我身邊有社工、醫生、心理學家朋友，他們不約而同都說近年本地地患焦慮症、抑鬱症的人數爆升，而且涉及的年齡層非常之廣，主因都是面對上述的不確定性因素，令大部份人迷失方向。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

前景不明，我們做算命的自然會多了客人求助指點迷津。好命不用問、好運不用看，餘下問命的都屬中游階層。然而，這階層的人最受目前的大氣候所影響，動彈不能。坦白說，每個人問命，都有自己心目中所求，理想中想要的，只是希望算命師提供他們想聽的答案而已。我們做算命的有時都頗無奈，因為明白客人想要和自己所批算，都會有一定的落差，問題是我們如何去將這個鴻溝收窄，或者以另類方法令客人達到自己想要的目標。

以紫微斗數而言，命盤共分十二宮位，主要分別列出人生十二樣種要事項，當中「官祿宮」、「福德宮」、「田宅宮」、「財帛宮」，合稱官、福、田、財四大強宮，是古今人們追求的目標。紫微斗數的基本盤（又稱「天盤」）是一個人出生的格局，是命盤的齒輪主軸，但往後好與壞則取決於「大運盤」及「四化」（化科、化權、化祿、化科）兩大齒輪對「天盤」主軸作出如何的推動，也是決定一個人往後命運發展的重要因素。不過，有些人的命局比較特別，就算是行好運，吉星強曜都不是落在上述的四強宮，而是落在其他「閒宮」如「兄弟宮」、「父母宮」、「子女宮」、「夫妻宮」之上，因而令命主覺得自己沒有成就，難成大器之感。

「一生都是命、半點不由人」，表面上是很消極的說法，但如果可以想深一層，是要人明白人生總有起跌，總有強弱宮位，要做人做事事半功倍，首先一定要知自己強弱。可惜，絕大部來算命的人，總是希望借「外力」幫助，去為自己的弱項化腐朽為神奇，其實這是難有作為。

我認識一些「有骨氣」的客人，他明明父母宮位最旺最吉，但偏偏不領父母之情，更要認為自己可創一番事業，結果處處碰壁。又例如有客人夫妻宮破局，卻要求一段好姻緣，都是明知不可為而為之。所以，我們有時面對客人算命時的無奈，卻不足為外人道。這兩年，人們面對的機會少了，從命理學建議，我都是集中看客人的命盤那個宮位的強弱而作出選擇性出擊，即使不是「強宮」行運，人們總是有出路的，只不過那出路不是你心目中最想出現的出路而已。做人很簡單，既然要繼續前行，寧揀有助力之路慢慢行出未來，總好過硬要在弱勢一環亂花氣力，以死力求出路。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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