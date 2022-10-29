【趕時間必備】上樓梯也不怕？　電動步行鞋充電1.5小時可走9.7公里

在行人路上，不時見到有人以電動滑板車、平衡車等代步。有美國科企研發出一款綁帶式電動步行鞋Moonwalkers，靠著8個小滑輪，將人們的步行速度提高250%，或會適合港人急速的生活。

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這個電動步行鞋採用了可調節布帶和快速釋放的磁扣，使用家穿著各式各樣的鞋亦可套上。在設計上，接近腳趾與腳掌關節位的部分設有一個鉸鏈位，當用家穿著Moonwalkers步行時，Moonwalkers可如一般鞋隨步勢而彎曲，不會像穿著滾軸溜冰鞋般平硬。

上落樓梯宜調整模式

Moonwalkers內藏一個300W的無刷電動器（Brushless motor），配上8個小滑輪，可以在用家行走時運作，加快步行速度，讓人有種走在連接港鐡中環站及香港站之間扶手電梯上的感覺。另設Shift和Lock兩個模式，用家可以在上下坡或上下樓梯時，通過腳部指定姿勢來更改模式，以免因輪子自動滑行而失平衡。

研發團隊表示，兩個置傳感器則會不斷相互通訊，利用基於機器學習的算法來監控用家的步態，當人走得越快或越慢時，輪子亦會隨之轉動得越快或越慢，最高速度可達每小時11公里，將一般人的步速提高達250%。只要充電1.5小時，便可走約9.7公里，即約是從鰂魚涌站走到堅尼地城站的距離。

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責任編輯：殷凱怡

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