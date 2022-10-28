【港股風暴】恒指全日挫564點 失守萬五再創13年新低

恒指今日適值期指結算日，加上大摩發表報告唱淡恒指最悲觀或見12200點，大市再遭沉重沽壓。恒指今日失守15000點關口低見14770點，全日大跌564點收報14863點，再創近13年新低。國企指數亦跌213點收報5028點。

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大型科技股成為重災區，騰訊(00700)跌5.8%收報200.8元，阿里巴巴(09988)跌4.8%收報61.75元，美團(03690)大跌7.6%收報121.8元，小米(01810) 跌5.1%收報8.72元，京東(09618)跌6.6%收報146.6元。本地股今日同樣受壓，滙豐(00005)跌1.6%收報40.05元，友邦(01299)跌4.3%收報57.95元，港交所(00388)跌4.8%收報214.8元。

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全日僅得4隻藍籌避過下跌，中電(00002)收報53.4元上升0.9%，電能(00006)收報37.8元上升1.8%，領展(00823)收報48.45元上升1.1%，中國銀行(03988)全日無起跌收報2.6元。

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