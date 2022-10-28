【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬

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元朗近年發展迅速，有不少屋苑落成，其中位於十八鄉路的尚悅，發展規模大，而且戶型種類多，加上樓價相對低水，成為年輕人上車熱點。
放盤單位為尚悅1座低層G室，實用面積425平方呎，兩房間隔，現叫價540萬元，若申請九成按揭，首價只需54萬元。從相片可見，單位裝修企理，可即買即住。
|放盤單位
|尚悅1座低層G室（物業編號：BZ59170011）
|實用面積
|425平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|540萬元
|賣點
|
樓齡9年，裝修新淨企理。
客廳使用落地玻璃，全屋光猛。
首期低至54萬，上車之選。
第一座最近屋苑出入口，省時方便。5. 設有大型會所，設施包括室內及室外游泳池、室內運動場、健身室、水療室、桌球室等。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢