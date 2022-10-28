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【資產配置】柏瑞投資：衰退風險上升　維持低配股票、待更好時機入市

股市 15:36 2022/10/28

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【資產配置】柏瑞投資：衰退風險上升　維持低配股票、待更好時機入市

柏瑞投資（Pine Bridge）全球多元資產主管Michael J. Kelly表示，預期中國二十大結束後，新冠病毒清零政策或會有所放寬，並有望於明年3月下旬告一段落，不過，放寬清零政策未必能帶來強勁復甦，相比其他經濟正在衰退的地區，仍然看好中國略為好轉的增長。

該行指，金融環境持續大幅收緊，逐步抑制全球經濟活動，認為美國私營機構相對穩健，能抵禦市場衝擊。不過，這種抵禦力就如零星熊市反彈，更導致聯儲局持續加息，並且持續更長時間至需求下跌，再到盈利和勞動力緊張緩和。

隨著全球壓力增加，經濟出現裂縫似乎難以避免，最先可能見於美國以外地區（美國經濟較具韌性），而英國資產市場崩盤亦預示潛在的衰退。

Kelly表示，部分市場人士猜測，由於企業收入理想，在高通脹環境下仍可保持強勁盈利，但該行的分析正好相反，供應瓶頸似乎與創紀錄的盈利能力同時發生。

因此，該行繼續持保守立場，維持低股票配置，重點關注擁有優質盈利和財務狀況良好的公司。此外，柏瑞投資指，由於衰退風險上升，信貸息差仍然相對缺乏吸引力，傾向提高質素和流動性配置，在加息溢出效應展現後等待更好的入市時機。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

 

 

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編輯：姚卓然

基金 經濟衰退 新興市場 美股 經濟 股票 美國聯儲局

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