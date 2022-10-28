【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本

▲ 遊戲發行商Electronic Arts（EA）近日也宣布，將投放更多資源在數碼下載，不會再從實體遊戲產品中產生盈利。

隨著PS4及Xbox登場，現時市面上已有不少僅支援數碼下載的遊戲主機，供消費者選擇。為了配合相關主機，遊戲發行商Electronic Arts（EA）近日也宣布，將投放更多資源在數碼下載，不會再從實體遊戲產品中產生盈利。

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據外媒IGN指，EA德國分公司的年報提到，EA的著名遊戲包括：《FIFA》、《Battlefield》系列等，都會停止於德國銷售實體遊戲光碟，玩家未來將只可以通過線上商店購買和下載遊戲的數碼版本，而奧地利、瑞士和多個北歐國家也將會跟隨。惟目前EA就未透露，會否在歐洲以外的市場推行相關政策。

電玩行業分析師Serkan Toto曾表示，新冠疫情令人不再渴望外出，導致實體光碟的銷量也下跌。因此預計將會有更多遊戲商將資源投放在數碼下載。以Capcom為例，他們在 2020年曾透露，約80%銷售來自數碼下載。

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責任編輯：曾曉汶

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