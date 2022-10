喜劇演員話英揆受歧視 辛偉誠否認英國係種族主義國家

辛偉誠成為英國史上首位印度裔首相,南非喜劇演員諾亞聲稱坊間近日屢提印度人將接管英國的言論,反映辛偉誠遭受種族歧視。不過首相府抨擊諾亞的言論,發言人指辛偉誠不認為英國是一個種族主義國家。

諾亞(Trevor Noah)早前於主持的美國諷刺時弊電視節目《每日騷》(The Daily Show),提及自辛偉誠(Rishi Sunak)上任英國首相後,留意到部分英國人會講「印度人準備接管大不列顛。」(The Indians are going to take over Great Britain.)

諾亞更不滿地表示,他看到當外界目睹辛偉誠成為英格蘭首位有色人種及有印度血統的首相時,人們所有針對辛偉誠種族的言論或反對聲音,都反映了人們如何看待他們在歷史上扮演的角色。

不過英國政府就不認同諾亞的説法。首相府女發言人表示,雖然她尚未就諾亞的言論詢問辛偉誠,但參考各國領袖對辛偉誠成為首相的反應,就足以判斷辛偉誠是否遭到歧視。

當被問到辛偉誠是否認為英國是個種族主義國家時,發言人明確否認,指辛偉誠不認同這點。

巴基斯坦裔的前財相及衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)也反駁諾亞,稱對方的講法完全錯誤,為了迎合觀眾而付上完全脫離現實的代價。

賈偉德形容英國是地球上最成功的多種族民主國家,並為這項歷史性成就而感到自豪。

一向惹火的英國名嘴摩根(Piers Morgan)也開腔維護國家,抨擊諾亞為煽動種族仇恨的蠢才(race-baiting twerps)。摩根更反問,為何美國媒體總是錯誤地將英國描繪成一個種族主義國家?

