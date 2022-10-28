北京同仁堂第七屆 「同仁關愛防中風」  世界中風關注日 全民免費搭電車日活動  

10月29日是世界中風關注日，北京同仁堂將舉辦「同仁關愛防中風」電車日活動，亦是全港首個以「關注中風」為主題的全民免費乘電車日，呼籲市民齊參與關注中風。當日上午十時將於西環干諾道西屈地街電車總廠舉行全民免費搭電車日啟動禮。

世界中風組織(WSO)自2006年開始，每年10月29日舉辦「世界中風關注日」，目的是引起公眾關注中風的問題, 提高預防及治療中風的意識。北京同仁堂國藥有限公司積極響應「世界中風關注日」，自 2016年開始至今，每年於香港舉辦「同仁關愛防中風」系列活動，為香港首個中醫藥業界企業舉辦關注中風大型活動，多年來大大提高香港市民對中風的認識。

中風的危險因數包括高齡、高血壓、曾有中風病史或短暫性腦缺血發作、糖尿病、肥胖、膽固醇過高、吸煙、心房顫動等。近年, 中風患者更有年輕化的趨勢，中風作為現今都市常見的心腦血管疾病，可導致身體殘疾影響日常生活，包括：癱瘓，認知缺陷，言語障礙，情緒障礙等，情況不容忽視。

「世界中風關注日 全民免費搭電車」啟動禮及電車巡遊活動



日期: 10月29日(星期六)

地點: 西環干諾道西屈地街電車總廠(山道入口）

時間: 上午十時正啟動禮

嘉賓:

曾燊典先生 香港中國企業協會副總裁

張玉莊先生 京泰實業（集團）有限公司董事長

韓武克先生 京泰實業（集團）有限公司副總經理

韓紀文先生 香港大公文匯傳媒集團執行總經理

陳 飛先生 北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席執行官

林 曼女士 北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席運營官

(特約)